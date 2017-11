Descobreix les interioritats del rodatge de «El fotógrafo de Mauthausen»

Després de dirigir 'Segrest', Mar Targarona, productora de destacats títols com 'El Orfanato', 'Los ojos de Júlia' i 'El cuerpo', torna com a directora de 'El fotógrafo de Mauthausen'. Aquest film biogràfic explica la història de Francesc Boix, un fotògraf català que va immortalitzar la Guerra Civil lluitant en el bàndol republicà i que va ser testimoni de les barbaries dels camps d'extermini de l'Alemanya nazi en ser internat en un d'ells. Boix va aconseguir treure de forma clandestina milers de negatius que posteriorment van utilitzar-se per inculpar nombrosos dirigents nazis. En una entrevista a l'ACN, Tarragona ha dit que aquesta pel·lícula pretén ser un homenatge a aquest "superheroi" i als seus companys "que van arriscar la vida per mostrar al món les atrocitats comeses a Mauthausen". Es tracta d'una cinta escrita per Alfred Pérez-Fargas i Roger Danès, i protagonitzada per l'actor Mario Casas, conegut per treballs com 'Toro' o 'Palmeras en la nieve'. El repartiment també inclou Alain Hernández, Macarena Gómez i Richard Von Weyden.

Mar Tarragona assegura que va decidir dirigir aquest treball per explicar el que van viure els més de 7.000 espanyols internats a Mauthausen durant la Segona Guerra Mundial. "Ho desconeixia totalment", reconeix Tarragona que indica que la història de Francesc Boix la va colpir. La directora elogia la valentia de Boix – que treballava en el laboratori fotogràfic del camp - i del grup presoners espanyols que "van desobeir les ordres rebudes de destruir tot el material gràfic un cop el bàndol nazi va saber que perdria la guerra" i van arriscar les seves vides per treure de Mauthausen més de 2.000 negatius fotogràfics, "gràcies als quals van quedar impreses les atrocitats comeses per les nazis". En aquest sentit apunta que Boix "va ser un heroi, un superheroi".

Tarragona reconeix que la seva voluntat és fer una pel·lícula "el més explicativa possible" i que en certa manera serveixi per reconèixer i retre homenatge a aquest grup de persones. "He rebut molts missatges d'agraïment per tractar aquest tema", indica.

Un dels moments més impactants de la història és la part en què Boix declara com a testimoni en els judicis de Nuremberg de 1946 que van ser determinants per condemnar alts càrrecs nazis. "Va ser l'únic espanyol que hi va participar i va assenyalar les persones que s'inhibien del tema", apunta Tarragona que avança que aquesta escena no s'enregistrarà, sinó que s'utilitzarà el negatiu autèntic. "Estem en tràmits per poder-lo incloure", afirma.



Mario Casas perd més de 12 quilos pel film



L'actor Mario Casas donarà vida al fotògraf Francesc Boix i per fer-ho ha hagut de perdre més de dotze quilos. "Ha estat un procés complicat però estava convençut que aportaria molt al personatge", ha assegurat l'actor que ha assenyalat que aquest "és un dels millors guions" que havia llegit mai.

Casas ha dit que va ficar-se en la història des del primer moment no només perquè està basada en fets reals, també perquè a mesura que avança "va convertint-se en una aventura que no saps si acabarà bé o malament pels protagonistes".

Així mateix indica que el film també té un punt d'actualitat perquè parla de la supervivència: "Ens aixequem cada dia per viure i mai ens hem de rendir sigui quina sigui la situació", remarca.



Una vida dedicada a la fotografia



El pare de Francesc Boix (1920 - 1951) va inculcar al seu fill l'interès per la fotografia a l'estudi que tenia a la rebotiga d'una sastreria al Poble Sec. Amb només 14 anys ja va començar a treballar a la casa de fotografia Romagosa, de Barcelona i als 16 anys ja publicava el seus treballs a la revista 'Juliol', òrgan de les Joventuts Socialistes Unificades, de les quals era militant.

Amb 17 anys Boix es va incorporar a l'exèrcit republicà i quan va acabar la Guerra Civil, va exiliar-se a França. Quan va començar la II Guerra Mundial va incorporar-se a una Companyia de Treballadors Estrangers, al servei de l'exèrcit francès. Els alemanys van capturar-lo i van deportar-lo a Mauthausen el 27 de gener de 1941. La seva condició de fotògraf, i el coneixement de l'idioma alemany, va obrir-li la porta a treballar al laboratori fotogràfic.

Després del seu alliberament es va quedar a viure a París, va treballar com a reporter gràfic en diferents publicacions, entre les quals 'L'Humanité', òrgan del Partit Comunista Francès.



Rodatge a Terrassa i Budapest



El rodatge d'aquest treball, que s'ha repartit entre la ciutat de Terrassa i Budapest, va arrencar el passat 30 d'octubre i finalitzarà el 22 de desembre. A Terrassa s'han utilitzat algunes localitzacions exteriors ubicades a l'entorn de l'antic sanatori de Torrebonica, on s'ha construït una reproducció de la porta del camp de concentració de Mauthausen, i al Parc Audivisual de Catalunya (PAC).

En l'equip tècnic destaquen Aitor Mantxola ( 'Lasa i Zabala' i 'Bon appétit'), com a director de fotografia; Rosa Ros ('Segrest', 'Només química' i 'Gomorra') a la direcció artística; Mercè Paloma ('Pa negre' i 'Als que estimen'), com a cap de vestuari i Caitlin Acheson '´La Reina de Espanya', 'Segrest' i 'A Perfect Day'), com cap de maquillatge i perruqueria.