Platea Jove es regala energia per l'aniversari

El 12 de novembre del 2002, a les escales de Crist Rei de Manresa, es presentava públicament Platea Jove, una iniciativa nascuda per arribar, directament, al públic més difícil de trobar. Ho feia amb un relacions públiques per colar-se als instituts i vendre el producte (David Soldevila), amb un primer bloc d'espectacles format per tres muntatges i amb la intenció de picar pedra entre uns espectadors arribats a l'adolescència que deixen d'anar al teatre. Quinze anys més tard, la iniciativa celebra aniversari havent sumat, en dècada i mitja, 36.588 espectadors, 98 muntatges (amb el d'avui) i prop de 400 col·laboradors estudiants de secundària.

Xus Casasampera, que va arribar a Platea Jove fent unes pràctiques d'animació sociocultural, és, des de fa més de vuit anys, el coordinador d'aquesta xarxa –a la qual es va afegir posteriorment Ariadna Fernández–, formada actualment per una vintena de col·laboradors que es reuneixen els dilluns de la setmana que hi ha espectacle i que passen per les classes dels seus instituts per informar els companys que el divendres, com avui, hi ha espectacle. I sí, avui i per celebrar 15 anys, Platea Jove es trasllada a la Sala Gran del Kursaal per rebre el grup que més vegades ha actuat al cicle (fins a set ocasions): els Brodas Bros. Portaran l'espectacle de hip-hop Vibra acompanyats pel grup de percussió Brincadeira i d'una vintena de ballarins de l'Escola de Dansa Julieta Soler. La d'avui es presenta, explica Casasampera, com una nit especial en la qual «s'han convidat a molts dels col·laboradors que han participat a Platea al llarg dels anys».

No és fàcil, reconeix, mantenir els col·laboradors perquè, per edat, es van renovant però l'objectiu del cicle, «que els nanos vinguin al teatre per pròpia voluntat, que si els agrada repeteixin i que aquesta experiència sigui un pas més per convertir-los en espectadors de teatre quan siguin adults, es va aconseguint. No tothom s'hi enganxa, és clar, però n'hi ha que sí i això dóna sentit al què buscava Platea Jove». No existeix, diu, cap recepta clara sobre el tipus d'espectacles que volen els joves però sí una consigna: que siguin «visuals, canyeros, energètics». De fet, en 15 anys el 45 % dels espectacles han estat de teatre (titelles, clown, màgia...); el 24 % de dansa; el 19 % de circ i el 12 % de música. I hi han passat quatre companyies internacionals: dues de belgues i dues d'italianes.

Quines tres actuacions es queda Casasampera? No s'ho pensa gaire. Comença per Brodas Bros, en el doblet del 2010; continua per Tretze el musical i acaba amb Be God Is, amb Oriol Pla. Avui sumarà una nova Platea Jove.