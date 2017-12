«Dolça Illa»: el talent demana pas a l´escenari

La passió de Mel·lina Illa (Calonge de Segarra, 1999) ha estat sempre la música i el teatre. Per això, quan el curs passat estudiava segon de batxillerat al Lluís de Peguera va decidir que en el treball de recerca «ajuntaria» les seves passions». I va crear el musical Dolça Illa, que dissabte s'estrena al teatre Conservatori de Manresa.

No s'ho va posar fàcil –ella signa totes les músiques, les lletres de les cançons i el guió– i tampoc no nega que va tenir moments en què va defallir. Però el va tirar endavant. I quan Illa ja havia fet un càsting per buscar actors amb la intenció de poder portar a escena el musical, Carles Perarnau, coordinador i terapeuta del Servei d'Acompanyament en el Dol de la Catalunya Central, li va proposar de representar-lo al Conservatori en benefici de l'entitat. Perarnau en va veure un tast el març, en la jornada Peguera's Night, la festa dels projectes educatius del centre. I, com explicava en la presentació del concert, va quedar «fascinat» amb la proposta. El musical també s'emmarca en els actes del 90è aniversari del Peguera.

Dolça Illa presenta una societat malalta amb sis personatges «atrapats en els seus problemes», aïllats en ells mateixos, que han de trobar un camí per sortir «de la seva illa», explica l'autora. Violència de gènere, bulling, maltractaments, la manca d'oportunitats per a la realització personal... No són temes fàcils, i encara menys per a una adolescent, però sí actuals. Mel·lina Illa, que aquest curs ha començat a estudiar a l'Escola Superior d'Art Dramàtic Eòlia, explica que va viure una «infància complicada» i que, tot i que Dolça Illa no és la seva vida, sí que hi ha posat «molta part de mi».

La direcció escènica és del seu pare, Àngel Illa, i a l'escenari hi haurà un quartet de corda i piano (que interpretaran la música en directe) i sis actors. La mateixa Mel·lina Illa (també en la direcció musical) farà el paper de Maya; Núria Masip (Tina), Marc Comabella (Ignasi), Jana Casimiro (Maya petita), Elisabeth Ruz (Cosette) i Joan Torner (Marc). Tots ells són actors i actrius bagencs alguns dels quals estudien a l'Eòlia i a la Nancy Tuñón. Pel que fa als músics, provinents del Conservatori de Música de Manresa –com la Mel·lina– i ara ja a l'ESMUC, són Joel Díaz (piano), Ruth Garcia (violí primer), Àuria Iglesias (violí segon), Andreu Carreño (viola) i Maria Garcia (violoncel).

De manera excepcional, a l'inici i al final del musical, participaran com a cor una vuitantena de joves de primer d'ESO del Peguera i una quinzena d'alumnes del Conservatori. Illa ha creat expressament una de les peces que interpretaran per a la seva participació. Serà el sisè concert benèfic –i el primer musical– del Servei d'Acompanyament en el Dol.