«La història, hi ha qui la fa i qui la pateix»

José Sacristán (Chinchón, Madrid, 1937) actua per primer cop al Kursaal, diumenge, amb Muñeca de porcelana, un text del dramaturg nord-americà David Mamet sobre el poder i la corrupció, que dirigeix Juan Carlos Rubio i on el veterà actor comparteix escenari amb Javier Godino. Una obra interpretada a Broadway per Al Pacino que José Sacristán defineix com una «peripècia dramàtica perquè cada espectador n'extregui conclusions, una reflexió sobre la nostra condició humana».

La sinopsi de l'obra comença amb la pregunta «Hi ha poderosos lliures de retre comptes pels seus actes?». Quina seria la seva resposta?

No haurien de deslliurar-se'n, però de vegades sí que ho fan. I se'n deslliuren perquè no som capaços de formar una societat que marqui límits. El tirà no està sol, perquè així no es pot defensar, i sempre hi ha algú al seu voltant que es beneficia de l'atropellament i el cobreix i el protegeix.

Passa la major part del temps que dura l'obra parlant per telèfon. És una eina imprescindible en la seva vida?

Jo no tinc telèfon mòbil.

Però sí que és un aparell indispensable per a una part molt àmplia de la societat.

Sí. Em sembla un invent meravellós però una mica estupiditzant de vegades.

Vostè mateix ha arribat a assegurar que «les guerres es fan ara a través del telèfon».

Per descomptat. Es pot muntar una guerra amb un telèfon. Ara, amb els mitjans que tenim, es pot fer qualsevol cosa.

L'actor Al Pacino protagonitza l'obra original de David Mamet i vostè aquesta adaptació, que és la primera que s'estrena a nivell mundial. En què s'assemblen?

No en tinc ni idea, però m'imagino que compartim l'amor per aquest ofici. Però també m'encantaria compartir amb ell el compte corrent. El seu, és clar. Però no m'ha influït que ell hagi interpretat aquesta obra abans; al contrari, va ser una dada a favor perquè vaig pensar que si Al Pacino va mostrar interès pel text, és perquè la proposta és bona.

Assegura que el seu personatge té «dificultats tècniques, sobretot quan es té una edat». L'experiència és un grau o cal seguir aprenent en cada ocasió?

Pot ser un grau però no necessàriament. L'experiència de vegades és enemiga mortal de la creativitat. Aprens l'ofici i t'instal·les en un entorn segur, però això per a un actor és nefast perquè cal arriscar sempre. Cal tenir la sensació que es comença cada dia.

La sinopsi de l'obra també diu que «un dia ets enaltit per tots i l'endemà pots caure en desgràcia». Això és extrapolable a la resta d'àmbits de la societat i, per descomptat, al món de la interpretació?

Sempre he sentit la por i afortunadament mai no m'ha passat res, però l'amenaça és permanent. En aquest ofici mai saps on ets perquè el telèfon pot sonar, o no fer-ho. A mi mai m'ha faltat feina.

Comparteix escena amb el jove Javier Godino. Quina opinió té de les noves generacions de la interpretació a Espanya?

Hi ha un talent bàrbar i molt d'amor i interès per la professió. Després, com en tots els casos, hi ha qui té més talent i qui no en té, però no podem enyorar els vells temps perquè hi ha una gent formidable. També he de dir que hi ha una galeria de joves dramaturgs inigualable. Tenim una nòmina d'autors formidable. Una altra cosa és que els canals o els teatres facilitin l'entrada de tots ells.

Al llarg de la seva carrera ha fet teatre, cinema, televisió. Per quin mitjà es decantaria?

Per a mi no hi ha distinció o jerarquia, ni per mitjans ni per gènere. El teatre és la taula de l'actor, mentre que en el cinema, com en la televisió, estàs subjecte a uns paràmetres tècnics.

Vostè no ha dubtat mai a pronunciar-se sobre els diferents temes que copen els mitjans de comunicació avui en dia. Quin títol posaria a la pel·lícula de l'actualitat nacional?

Seria un títol berlanguià perquè hi ha alguna cosa esperpèntica en això que està passant. Encara que tampoc es tracta de res de nou perquè Cervantes ja assenyalava a El Quixot coses similars que passaven en el seu temps. Tot el que passa és barroer i se situaria entre Berlanga i Valle Inclán.

En l'actualitat es fan moltes obres de teatre, moltes pel·lícules i moltes sèries de televisió relacionades amb el panorama actual. Quan es produirà una transformació en la mentalitat de la societat perquè es reclamin canvis?

Jo crec que l'escenari no ha de ser el punt de reflexió. Tot això s'ha de començar a gestar abans, des de l'escola. Es tracta d'un problema bàsic d'educació. A mi m'agrada pensar que té algun tipus d'utilitat el que faig però jo sé que la història no es modifica en un escenari ni a través de la televisió. La història, hi ha qui la fa i qui la pateix.