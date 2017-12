10 euros de descompte per entrada per veure el Concert de Cap d'Any

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 10 euros per entrada per veure el Concert de Cap d'Any, interpretat per la Unió Musical del Bages, el dilluns 1 de gener, a les 19 hores a la Sala Gran del teatre Kursaal de Manresa.

Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d´atenció al públic. Promoció limitada.