La coral Escriny es vesteix de gala per fer 50 anys

El món coral no és un terreny de joc en el qual Manel Camp es mogui habitualment. Però tampoc no li és desconegut i, davant de l'estrena de la peça Illa inaudita que es podrà viure el dia de Nadal a la nit, es manifesta «contentíssim» pel resultat de la col·laboració amb la coral Escriny de Santpedor, que inicia els actes de celebració del seu primer mig segle de vida. Prop d'una seixantena de veus i el piano del compositor manresà donaran vida a una obra de 70 minuts creada exclusivament per a l'efèrmide del grup de cantaires que dirigeix Marc Reguant.

L'amor és l'eix argumental d'Illa inaudita, una peça bastida a partir d'onze poemes en català d'autors de diferents èpoques com Ausiàs March, Jordi de Sant Jordi, Joan Salvat-Papasseit, Carles Riba i, entre d'altres, Rosa Leveroni. Una tria feta pel catedràtic Josep Pujol a la qual l'Escriny posarà veu. «El Pep ens ha ajudat en la dicció perquè hi ha textos en català antic i, fins i tot, un d'una reina de Mallorca difícil de pronunciar», explica Camp.

«Els poemes tenen procedències diverses i estils i èpoques diferents, per això hem fet del llenguatge musical el fil conductor», apunta el pianista manresà: «Sóc molt escrupolós amb la mètrica, l'accentuació... He dut l'obra cap al meu terreny, que és el jazz i la fusió entre la música clàssica i la popular. M'hi sento còmode».

Illa inaudita arribarà als espectadors com un diàleg entre el piano i les veus. «No hi ha un leitmotiv, però sí elements que recorden peces anteriors», indica Camp. Una altra característica de la composició és que «no es canta per cordes, en algunes peces dominen els tenors, en una altra les contralts... però sempre hi ha la participació de tot el grup».

L'estrena de dilluns a la nit tindrà dues repeticions: el 14 de gener, novament al convent de Sant Francesc, de Santpedor; i el 3 de febrer al Kursaal de Manresa. Manel Camp també hi serà per donar continuïtat a un projecte amb escenografia de Fina Tàpies.