Gossos torna a casa per Nadal

Durant molts Nadals, com a Gossos o com a The Perros Band, el grup manresà va ser un assidu del concert del Rock'n'Reis que, en els inicis, se celebrava just el dia de Nadal. I aquest 25 de desembre, després d'uns anys de no actuar als escenaris manresans en aquestes dates, Gossos ha decidit «recuperar la tradició nadalenca», explica Natxo Tarrés, i trepitjar un escenari. Serà el d'El Sielu, una sala «d'on guardem molt bons records i on feia temps que volíem actuar». La banda agafarà el relleu dels també manresans Puput (que comparteixen amb Gossos Juanjo Muñoz) i que ha actuat en aquest espai el dia de Nadal els darrers quatre anys. «Enguany es donaven totes les condicions i vam pensar que tocar el 25 era perfecte: és un bon dia per retrobar-nos amb els amics», subratlla Tarrés.

El quintet, format per Oriol Farré, Juanjo Muñoz, Roger Farré, Santi Serratosa i Natxo Tarrés, portarà a El Sielu la gira de Zenit, el seu darrer treball, que van estrenar el setembre de l'any passat al Mercat de Música Viva de Vic, i que van presentar a Manresa dos mesos després, a la sala Stroika. Zenit és el tretzè disc de Gossos, un treball amb catorze temes (amb l'estrena del bateria Santi Serratosa com a cantant), que simbolitza la culminació d'una carrera musical i l'essència d'una banda que ha anat sumant etapes i que, sobretot, es mostra convençuda dels seus arguments: «Hem aconseguit que Gossos tingui el seu espai. Companys de la nostra edat es retiren però nosaltres mantenim la il·lusió i això fa que el grup estigui viu». L'energia en el directe, una virtut del quintet i una aposta de la gira, «ha funcionat molt bé». I és que el grup ha fet una trentena de concerts aquest any en «llocs on feia temps que no tocàvem i en espais poc usuals. Estem molt contents». El repertori que dilluns es podrà escoltar a El Sielu s'emmarcarà en la gira de Zenit però sense oblidar, subratlla Tar-rés, «què és Nadal i el moment que vivim».



Celebrar 25 anys

El 2018 serà un any de celebració per a Gossos. Compliran 25 anys als escenaris, una efemèride que la banda escenificarà amb una gira que repassarà «la nostra trajectòria, amb els gran èxits» de la banda. La celebració, explica Tar-rés, tindrà «dues perles, dues actuacions especials». D'una banda, una gala dels 25 anys, el maig, a l'Auditori de Barcelona i, de l'altra, la translació «bagenca» de l'aniversari, el desembre de l'any que ve, al Kursaal de Manresa. Uns concerts de format «mitjà i gran» allunyats de l'initimisme que va definir la gira de celebració que la banda va fer el 2015, quan complien 22 anys i en què van apostar per «traslladar el local d'assaig als escenaris, en un format petit». Va ser precisament aquesta gira la que els va aportar l'alenada d'aire fresc i de retrobament que necessitava la banda i que es va traduir en Zenit.

Com ja van fer l'any passat i en format familiar –Gossos va ser un dels grups pioners en aquesta proposta–, la banda tornarà a actuar a la Stroika, el 7 de gener (12 del migdia), en la programació per a petits Xics'n'Roll, de la Casa de la Música.