Els actes de cap d'any a les comarques centrals

Artés

Revetlla de Cap d´Any: Diumenge, a les 23 h, a la sala Dos de Gener, ball amb Cafè Trio. Bossa de cotilló i cava. A partir de les 00 h, segona entrada. Coca, xocolata desfeta i cava. Reserves: Filo Creus 646 774 580.

Avinyó

Revetlla de Cap d´Any: Diumenge, a partir de les 01 h, al Catalunya. Amb discomòbil.

Balsareny

Concert de Cap d´Any: Diumenge, a partir de les 01 h, a la Sala Sindicat. Amb animació i DJ.

Calaf

Sopar de Cap d´Any i ball: Diumenge, a les 21.30 h, al Casino de Calaf.

Cardona

Sopar i ball de Cap d´Any: Diumenge, a les 21.30 h, al Casal Cívic. Preu: 60 euros. Organització: Associació A viure que són dos dies.

Casserres

Revetlla de Cap d´Any: Diumenge, a les 01 h, al local cultural. Organització: Assemblea de Joves.

Castellar de n´hug

Ball de Cap d´Any: Diumenge, a partir de les 00.30 h, al local social.

Castellbell i el vilar

Ball de Cap d´Any: Diumenge, a les 00.30 h, al Casino Borràs, música de tots els temps per a tots els públics a càrrec de Jordi Ros. Hi haurà servei de bar.

Collbató

Sopar de germanor i festa de Cap d´Any: Diumenge, a les 21 h, a la plaça de l´Església i el Casinet. Campanades amb cava a la plaça de l´Església i festa al Casinet. Organització: Ajuntament.

Esparreguera

Campanades de Cap d´Any: Diumenge, a les 23.30 h, a la plaça de Santa Eulàlia. amb #BigFriday! Música, gresca i castell de focs. Organització: Amics del Campanar d´Esparreguera i regidories de Joventut i d´Entitats, Cultura i Festes.

Fals

Festa de Cap d´Any: Diumenge, a les 21 h, sopar. També hi haurà menú infantil. A més, bosses de cotilló. Aportació socis, 30 euros; donació no socis, 45 euros; donació menú infantil, 8 euros. Inscripcions: 654 029 779 o mrovello@gmail.com (Marta Rovelló). Després del sopar, petit espectacle ofert pel jovent i música enllaunada per ballar.

Gironella

Festa de Cap d'Any: Diumenge, a les 23.30 h, campanades en directe a la Plaça de la Vila. Tot seguit, ball i festa al local del Blat.

Els hostalets de pierola

Festa de Cap d´Any al Casal d´Avis: Diumenge, a la tarda.

Festa de Cap d´Any al Casal Català: Diumenge, a les 01 h.

Manresa

Festa de Cap d´Any: Diumenge, a les 21.30 h, al local veïnal de l´AVV Cots-Guix-Pujada Roja (Sant Joan, 34). Piscolabis, sopar de gala, pastís de Cap d´Any, raïm de la sort, bossa cotilló, ball i, a la matinada, xocolata desfeta amb coca. Preu: 37 euros. Cal fer inscripció. Places limitades.

Festa de Cap d´Any i ball: Diumenge, a les 21 h, al local social de l´AVV Sagrada Família (Penedès s/n). Inscripció prèvia. Preu per determinar. Organització: AVV Sagrada Família.

Masquefa

Nit de Cap d´Any: Diumenge, a la sala polivalent de la Fàbrica Rogelio Rojo.

Monistrol de calders

Rebuda de l´Any Nou: Diumenge, a les 00.45 h, a la plaça de l´Església. Raïm i cava per a tothom. Després, al pavelló, música i festa.

Monistrol de montserrat

Festa de Cap d´Any: Diumenge, a partir de les 01 h, a l´Espai Joan Carles Amat.

Navarcles

Sopar de Cap d´Any: Diumenge, a l´Esplai. Amb música, coca, turró, raïm, cotilló i cava. Places limitades. Més informació a l´Esplai.

Festa de Cap d´Any: Diumenge, a les 01 h, al teatre-auditori Agustí Soler i Mas. Amb l´actuació de JC espectacles. Entrades: 15 euros, anticipades; i 20 euros, a taquilla. Inclou copa de cava, una consumició, cotilló i esmorzar. A la venda al Katna, de 17 a 19 h. Organització: Comissió de Joves i Adolescents.

Navàs

Ball de Cap d´Any: Diumenge, a les 01 h, al pavelló municipal d´esports. Amb Sergi Vila. Entrades: 5 euros, anticipades; i 7 euros, a taquilla. Organització: Futbol Sala Navàs.

Olesa de montserrat

Campanades 2018: Diumenge, de 23.45 a 01 h, a la plaça Nova, benvinguda al nou any amb música i llum. Obsequi d´una bengala als assistents per il·luminar l´hora dels adeus. Organització: Ajuntament, departament de Festes.

Festa de Cap d´Any: Diumenge, de 01 a 06 h, al pavelló Sant Bernat. DJ amb varietat musical (comercial, patxanga, house€). Dinamitzada per Albert González i Quim Clark. A les 03 h, compte enrere i espectacular caiguda de 2.018 globus. Edat: més de 16 anys (caldrà presentar el DNI). Preu: 12 euros / 10 euros (compra anticipada). Venda d´entrades anticipades a la Casa de Cultura del 20 al 23 de desembre, de 17 a 20 h. Organització: Ajuntament, departaments de Festes i de Joventut.

La pobla de Lillet

Benvinguda al nou any amb ball discoteca: Diumenge, a partir de les 01 h, al Saló La Flor de La Pobla. Musica disco de tots els temps, cava i cotilló. Organització: I.C.P.

El pont de vilomara

Ball de Cap d´Any amb Dj: Diumenge, a les 01 h, al Centre Cívic. Ho organitza Veterans Vilanova.

Salo

Sopar de Cap d´Any: Diumenge, a les 22 h. Cal inscripció prèvia fins al 18 de desembre.

Sallent

Cap d´Any del Carrilet: Diumenge, a l´espai de Contramestre.

St. joan de vilatorrada

Nit de Cap d´Any a La Verbena: Diumenge, a partir de les 00.30 h, al local de la SCCR La Verbena (c/ Vilaseca, 34), música i espectacle a l´estil novaiorquès amb Ratolí Dj. Copa de cava, coca amb xocolata i regal sorpresa. Entrades anticipades: 15 euros. El mateix dia: 18 euros. A la venda a Moda Íntima Conxita, Elèctrica Boix i Merceria El Llaç. Places limitades. Organització: Societat Coral, Cultural i Recreativa La Verbena.

Sant julià de cerdanyola

Sopar de Cap d´Any: Diumenge, a les 21 h, al local social de l´ajuntament. Seguidament ball i gresca. Venda de tiquets a les botigues i bars del poble.

St. vicenç de castellet

Revetlla jove de Cap d´Any: Diumenge, a les 01 h, a la sala de Cal Soler. Venda anticipada d´entrades Jordi Largo, fotògraf i llibreria Clavé. Organització: Ajuntament de Sant Vicenç, Activa´t de Festa.

Sopar i ball de Cap d´Any a l´Esplai ? Diumenge, a l´Esplai d´Avis. Organització: Associació de Gent Gran de Sant Vicenç.

Santa maria d´oló

Benvinguda al 2018: Diumenge, a les 00.30 h, al Centre Recreatiu, amb DJ.

Santpedor

Comiat del 2017 i benvinguda del 2018. Diumenge, a les 00 h, a la plaça de l´Església.

Festa de Cap d´Any: Diumenge, a les 21.30 h, a Cal Llovet, sopar. A partir de les 00.30 h, ball amb Raül. Reserves: 93 832 04 16 (Josep) i 93 832 00 45 (Ramon) o dimarts i dijous de 16 a 21 h al pavelló Rafa Martínez. També 679 470 692 i 629 303 607. Places limitades. Preus: 60 euros sopar i ball; i 15 euros només ball. Organització: Club Handbol Santpedor.

Súria

Cap d´Any: Diumenge, a les 01.30 h, al pavelló municipal d´esports Josep Fàbrega i Tort. Festa Fluor Party. Amb DJ Luxury i DJ Sergi Sánchez. Cava i cotilló per a les primeres cinc-centes persones. Preu: 10 euros (venda anticipada) i 15 euros (venda a taquilla). Venda anticipada d'entrades: bar La Taverna, braseria L'Antiga i bar Lennon's. Organitza: Comissió de Festa Major, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Súria.

La torre de claramunt

Festa de Cap d´Any: Diumenge, a partir de la 1 de la matinada, al centre social Sant Joan Baptista.

Pinedes de l´armengol

Festa de Cap d´Any: Diumenge, a partir de les 01 h, al centre social Font de l´Armengol.