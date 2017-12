La 'dolce vita' es viu i es gaudeix a Roma

Abans de trepitjar Roma cal resoldre una contradicció: triar entre unes sandàlies o les millors sabates que es tinguin a l'armari. El dilema és evident. La primera opció ofereix la possibilitat de caminar i caminar –la millor manera per conèixer i enamorar-se de la Ciutat Eterna– amb comoditat; la segona alternativa serveix per no desentonar entre la població local –vestir els peus amb classe és un segell d´identitat en tot Itàlia, i Florència és la capital mundial de l´elegància en el calçat.

Un cop presa la decisió sobre aquest dilema menor, Roma apareix a l´horitzó –tots els camins hi porten– com una destinació única. I, aquesta vegada, el tòpic és digne mereixedor del qualificatiu. Roma és una radiografia exacta de la civilització i el millor llibre obert per assaborir la Història.

Roma apareix com una excusa perfecta per agafar un avió i viatjar. Ningú es pot perdre a la capital italiana i, en cas que s´extraviï, deixi´s portar i dediqui´s a gaudir dels tresors amb què toparà pel camí.

Agafi la Piazza del Popolo com a punt de partida: amb un obelisc al centre –i Vila Borghese a l´esquerra–, camini cap a la Via del Babuino, endinsi´s en aquest car-rer fins a trobar la Piazza di Spagna i la seva escalinata; pateixi (o no) amb els aparadors de les grans marques a Via dei Condotti; mantingui rumb cap al sud-est i obri la boca quan descobreixi la Fontana di Trevi; baixi fins a Via del Corso; arribi fins a la Piazza Venècia; observi l´absurda monumentalitat del Palau de Vittorio Emanuele II; pugi les escales que porten fins al Campidoglio; segueixi la Lloba, Ròmul i Remo; torni a obrir la boca quan se li aparegui el Fòrum Romà; camini fins al Coliseu; faci el camí al revés; adreci´s cap al riu Tiber; entri al Panteó i obri la boca –de nou– quan miri la seva cúpula; travessi la Piazza Navona; creui el Tíber; i acabi a l´imponent Vaticà. I després? Després, gaudeixi amb els cinc sentits de la dolce vita romana, que no és poca cosa.