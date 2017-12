«Xarrampim!», el Nadal dels Mèlt arriba a Cabrianes

El Quartet Mèlt, format per la soprano Magalí Sare (Bellaterra), la contralt Ariadna Olivé (Barcelona), el tenor Eloi Fort (Tarragona) i el baríton Oriol Quintana (Sabadell, amb arrels i vincles a Sant Fruitós de Bages), va néixer per cantar nadales al carrer. Per tant, se senten còmodes en els concerts de Nadal, com el que oferiran avui a Cabrianes.

Ja només proclamar-se gua-nyadors del concurs Oh Happy Day, el desembre del 2015, van exhaurir entrades amb el seu Nadal a casa a Solsona i la voràgine va continuar al llarg del 2016, en el qual van estrenar al Kursaal de Manresa el disc Maletes, un recull de les peces de la seva trajectòria, iniciada el 2012. Entre altres llocs, aquell estiu van actuar a les Vesprades de l´Alzina de Fonollosa, al Festival de Sant Fruitós a Sant Benet, al castell de Cardona... «Va ser un any de bogeria. Arreu et volen i et criden de molts llocs, i tens ganes d´anar-hi i saps que és l´any que toca fer-ho. Vam fer 60 o 70 concerts... Enguany hem anat una mica més relaxats, però també hem fet moltes actuacions i hem pogut treure un segon disc», explica Oriol Quintana.

El segon disc, que s´acaba de publicar, és Xarrampim!, amb un repertori de nadales sorgit d´un concert fet el desembre de l´any passat a l´Auditori de Barcelona. Va ser un concert fet a mida, amb les peces arranjades pel mestre Joan Albert Amargós i amb la banda que ja els havia acompa-nyat en altres ocasions: Vic Moliner (baix i contrabaix), Andreu Moreno (bateria), Darío Barroso (guitarres) i Alejandro Esperanza (teclats). «No volíem que quedés en un sol concert, i ara aquest Nadal, amb el nou disc, s´ha fet una mica més de gira», explica el baríton. Dimecres van presentar Xarrampim! (que inclou un DVD amb el directe de l´Auditori) al teatre Victòria de Barcelona. Va ser el darrer concert amb banda de la gira, i el recital al Centru de Cabrianes serà, tal com diu Quintana, «l´epíleg de les actuacions nadalenques». Com que aquesta serà una actuació completament a cappella, el repertori variarà una mica, perquè al disc la meitat de cançons són acompanyades de la banda. Algunes s´adaptaran a cappella i se n´hi afegiran d´altres.

En tot cas, a Cabrianes s´oferiran sobretot cançons de Nadal tradicionals catalanes, alguna de fora i un parell de peces sacres en llatí. El cantant destaca Les dotze van tocant, de la qual han fet un videoclip; El noi de la mare, Santa Nit, El dimoni escuat, Fum, fum, fum i El petit vailet, d´on sorgeix el títol del disc.

El concert al poble bagenc s´ha gestat per l´interès d´un grup de gent de Sant Fruitós, liderat per Maria Brucart, per tal que el Quartet Mèlt fes un concert «a casa». Així va sorgir l´oportunitat del Centru de Cabrianes, «que és al costat de casa. Sant Fruitós és el meu poble i sempre és un plaer que la gent que tens a prop et pugui venir a veure», destaca Quintana, que, com ja és tradició, ha participat en el concert del dia de Nadal de l´Agrupació Coral, que enguany es va fer a Sant Benet; i per Sant Esteve va anar a veure els Pastorets, on ja ha deixat el seu lloc a l´escenari a les noves generacions.

Passat Nadal, el Quartet Mèlt estrenarà Temps d´anhel, un espectacle teatral-musical, amb l´actor Pep Cruz, que explica la història de Catalunya en els darrers 100 anys a través de 15 cançons arranjades expressament per a la formació per 15 arranjadors. Serà a final de febrer al teatre Poliorama de Barcelona.