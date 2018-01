Tot a punt per al Concert de Reis del Rotary Club de Manresa-Bages

El Teatre Kursaal acull aquest diumenge, 7 de gener, la 16a edició del Concert de Reis del Rotary Club de Manresa-Bages, un clàssic del calendari manresà que clourà les festes de Nadal a ritme de valsos, polques, danses i nadales. També serà el marc del lliurament de la 16a edició del Premi Simeó Selga, que enguany arriba amb novetats ja que, per primera vegada, el projecte guanyador s´escollirà per votació popular.

"Volíem que el Premi Simeó Selga fos el més participatiu possible i obert a la ciutat, per aquest motiu hem pensat en un sistema de votació popular", ha afirmat Pere Moro, president del Rotary Club de Manresa-Bages, en la presentació del Concert de Reis que s´ha fet aquest migdia. Les votacions es faran a la mitja part del concert a través dels dispositius mòbils del públic assistent. Voluntaris de l´entitat donaran suport durant el procés de votació. El Premi Simeó Selga és un guardó únic a la comarca amb el qual el Rotary Club de Manresa-Bages contribueix a desenvolupar projectes d´interès social impulsats per entitats i associacions sense ànim de lucre que tenen el Bages com a àmbit d´actuació.



Tres projectes finalistes



Un jurat integrat per professionals i experts va escollir els tres projectes finalistes, que són els que diumenge es posaran a votació. Es tracta de tres propostes de caràcter social de tres entitats de la comarca del Bages: la Residència del Barri de la Sagrada Família de Manresa, Càritas Arxiprestal de Manresa i l´Associació Familiars Alzheimer i Altres Demències del Bages, Berguedà i Solsonès.

Representants de les tres entitats han exposat aquest migdia els respectius projectes:

Equipament de la sala de fisioteràpia (Residència Sagrada Família de Manresa)

El centre s´ha proposat disposar d´una bona sala de fisioteràpia per tal d´ajudar a prevenir i tractar lesions o patologies pròpies de l´envelliment de les persones que atén. El projecte preveu que la sala tingui una part per a activitats individuals i una altra per a sessions grupals.

Un "clic" de memòria (Associació Familiars Alzheimer i Altres Demències del Bages, Berguedà i Solsonès)

És un programa per portar a terme tallers d´estimulació cognitiva al domicili de persones afectades de demència mitjançant l´ús d´aplicacions i tecnologies informàtiques amb el suport d´una terapeuta ocupacional i de voluntaris de l´entitat.

Servei d´Orientació i Acolliment Familiar (Càritas Arxiprestal de Manresa)

Es tracta d´un nou servei que consisteix en oferir un suport i acompanyament integral que abordi no només les carències materials i de caire social i formatiu que puguin haver-hi en una família, sinó també les que tenen a veure amb les relacionals i emocionals per tal de contribuir en la salut i benestar dels seus membres. L´objectiu és arribar a donar servei a 60 famílies.

La presentació ha comptat amb la presència de Marià Francesc Muñoz, president de la Fundació Residència Sagrada Família; Maria Llumà, directora de la Residència Sagrada Família; M. Antònia Calsina, vicepresidenta de l´Associació Familiars Alzheimer i Altres Demències del Bages, Berguedà i Solsonès, i Fina Farrés, directora de Càritas Arxiprestal de Manresa.



Un concert "ben arrelat"



El Concert de Reis és, en paraules del president de Rotary Club de Manresa-Bages, un esdeveniment "ben arrelat". En la seva 16a edició, que se celebrarà aquest diumenge a les 6 de la tarda, tornarà a ser un festival de valsos, polques, danses i nadales que oferirà l´Orquestra Simfònica Sant Cugat sota la batuta de Josep Ferré.

Les entrades es poden adquirir per un preu de 22 euros a les taquilles del Teatre Kursaal o través de la pàgina web www.kursaal.cat. Els fons que es recaptin es destinaran al projecte guanyador de la 16a edició del premi Simeó Selga.

Gràcies al Premi Simeó Selga, en edicions anteriors han fet realitat els seus projectes l´Associació de la Lluita Contra el Càncer de Manresa, el Centre de Desenvo­lupament Infantil i Atenció Precoç del Bages, el CB i Unió Manresana, l´Associació Misteriosa Llum, l´ONG Arc de la Solidaritat, la Residència de Navarcles, els Tallers Musicals d´Avinyó, el Banc dels Aliments de Manresa, l´Associació de Familiars de Malalts d´Alzheimer i Altres Demències del Bages, Berguedà i Solsonès, l´Associació Síndrome d´Asperger de la Catalunya Central i l´Associació per a la Reeducació Auditiva dels Nens Sords - ARANS, la Comunitat de Sant Egidi, Els Carlins, AMPANS i #Invulnerables.