'Molly's Game': Apostes clandestines

El fet que en els darrers anys les sèries televisives s'hagin posat a l'alçada, pel que fa a audiència i qualitat narrativa, dels millors llargmetratges possibles actuals ha provocat que diversos dels seus creadors fessin el salt al cinema o combinessin ambdós formats audiovisuals. D'entre aquests, el cas possiblement més llampant va ser el de J.J. Abrams, creador de sèries com Lost o Fringe i que va posar-se a les ordres de nissagues cinematogràfiques tant mediàtiques com Misión imposible , Star Trek o Star Wars .

Aaron Sorkin, reputat creador de sèries, com El ala oeste de la Casa Blanca o The Newsroom , també s'ha decidit a fer aquest pas, tot i que en el seu cas no ha optat per cap encàrrec, sinó que ha triat un relat que portava anys desitjant plasmar-lo a la gran pantalla. Aquest és ni més ni menys que el relat de Molly Bloom, el qual parteix de la seva pròpia autobiografia i que ens conta el procés de com una jove icona de l'esquí passa a convertir-se en la més gran organitzadora de partides de pòquer clandestines de tots els Estats Units.

Molly's Game , doncs, se'ns presenta com un relat en present d'una noia que arriba a Los Angeles sense tenir res gaire clar en ment però que veu que a través del joc i les apostes pot forjar-se tota una carrera. D'aquesta manera, comença a organitzar les més exclusives apostes de pòquer clandestines en les quals participen estrelles de Hollywood, esportistes, empresaris i fins i tot la màfia russa.

Durant una dècada va ser la impulsora d'aquest imperi de partides de pòquer i va fer-se milionària, fins el moment en què l'FBI la comença a investigar per possibles connexions amb el crim organitzat. Paral·lelament, Molly's Game també ens ofereix a través de flash-backs el passat de Molly, marcat per un pare autoritari que prioritzava per damunt de tot la carrera esportiva de la seva filla.

Amb un elenc artístic format per, entre d'altres, Idris Elba ( La torre oscura ), Kevin Costner o Michael Cera ( Juno ), Molly's Game té Jessica Chastain com a pal de paller del relat, una actriu que ja ha mostrat en els darrers anys el seu brutal talent interpretatiu en títols com El árbol de la vida , La noche más oscura o El año más violento .