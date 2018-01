Autoput torna al Sielu i recupera la nit de Reis

Durant cinc anys, les nits de Reis van ser molt especials al Sielu. Autoput hi va tocar, any rere any, el seu conegut i energètic repertori de clàssics del rock-and-roll. La tradició es va estroncar, però la banda manresana torna aquest divendres a les 23.30 h a la mítica sala de la plaça Valldaura: «Si reprenem la tradició, fantàstic; i si no, serà igualment genial», afirma el guitarrista Jordi Martínez.

Un recull de temes d´Aerosmith que el grup no ha interpretat gaire i clàssics de Queen –una formació la passió per la qual genera «unanimitat» entre tots els membres d´Autoput– són dos dels atractius d´una vetllada que no tan sols significa el retorn de la banda a la seva ciutat després de gairebé tres anys sense tocar-hi, sinó que també implica dotar Manresa de música roquera per Nadal.

«Quan en Jordi Cortès, responsable del Sielu, ens va trucar per tocar de nou per Reis ens va fer molta il·lusió», apunta Martínez. Autoput ha aconseguit notorietat com a banda de versions, amb les cançons de grans noms del rock, com Rolling Stones, Queen, Bon Jovi i altres, com a tret identitari. Durant uns anys, a més, va ser el protagonista del concert del Correfoc de Manresa.

«En els darrers temps, hem estat fora», diu Martínez. «Sempre ens ha agradat conèixer nous llocs, no estar sempre tocant en els mateixos locals». Però tres anys ja eren temps suficient per trencar el silenci i fer sonar la seva música en algun escenari de la capital bagenca. «Volem reivindicar el Sielu i el fet de poder tenir un concert així al centre de la ciutat», afegeix el guitarrista d´Autoput.

A més, el posicionament també tindrà un caire polític: «Anirem de negre i hi haurà algun toc d´un color que sembla que ara està prohibit. El rock-and-roll sempre ha estat una música rebel».