Sallent passa dels Pastorets

Josep Xipell és el director de l'elenc del Centre Catòlic Sallentí. Fa teatre al centru, com en diuen a Sallent, des de que tenia 5 anys, i ara en compta 67. «Hi sóc de tota la vida, fins i tot hi vaig conèixer la meva dona! He fet d'actor de teatre i, quan el director va plegar, em vaig posar a dirigir. M'agrada més actuar, però també faig de director», explica Xipell. Fa més de 30 anys que dirigeix el grup de teatre de l'entitat «i sempre hem triat bones obres, que molts cops estan en gira amb companyies professionals», destaca. Des de La ratonera d'Agatha Christie a El diari d'Anna Frank.

Malgrat que les dates nadalenques són propícies per als Pastorets, en aquesta ocasió l'elenc del Centre Catòlic Sallentí posa en escena Assaig general, una obra escrita per Josep Escobar, conegut dibuixant de personatges com Zipi i Zape o Carpanta. Es tracta d'una comèdia, estrenada el 1957, en la qual es mostren les tensions que viu una companyia d'aficionats el dia abans de la primera funció de la seva versió de Terra Baixa. «Nosaltres fem els Pastorets cada dos, tres o quatre anys, i només estrenem quan tenim una obra a punt», exposa el director de teatre.

L'obra la posaran en escena aquest dissabte i aquest diumenge a les 18h.

L'any passat van estrenar entre feber i març Vilafranca, de Jordi Casanovas, que retrata una família catalana. Abans de tirar endavant el projecte, van demanar el permís al mateix autor català, que els el va concedir.

I ara, per Nadal, han tibat d'un clàssic per al públic sallentí: « Assaig general és una de les obres que s'ha fet més, potser més de 30 vegades, i ara la interpretem amb actors diferents», destaca Xipell. Es tractava d'agafar una obra «fàcil de fer» per acumular forces de cara a l'any vinent, perquè acarícien un projecte ambiciós, especialment pel que fa a l'escenografia, però que no volen avançar públicament.

Assaig general, amb la qual l'elenc sallentí havia anat a concursos, torna amb un nou repartiment, però amb Xipell fent, un cop més i «com he fet tota la vida», el personatge del director de l'obra, el senyor Graells. «L'obra està desfassada, perquè fa més de 60 anys que es va escriure, però sempre que l'hem fet, l'hem actualitzada. Passa a un grup de teatre d'aficionats, com nosaltres, però tot és exagerat, perquè és una obra còmica», explica el director.

Però, malgrat tot, sembla que el públic sallentí no es cansa de veure Assaig general. Si bé l'assistència a la primera funció d'aquesta nova tongada va ser fluixa –era el dia de Sant Esteve, «i costa aixecar-se de la taula»–, ja tenen plena la sala per al darrer dia programat, el diumenge 14 de gener. Per això, previsiblement, faran una nova representació, el diumenge 21 de gener. Abans, però, hi haurà la posada en escena d'aquest dissabte, el dia de Reis.



Dotze actors a l'escenari



A Assaig general hi intervenen dotze actors, que interpreten dotze personatges. «També a Vilafranca érem 12 o 13, i sempre som més homes que dones, al contrari que passa a altres llocs», apunta Xipell. Són un grup majoritàriament format per sallentins, però no defugen anar a buscar actors i actrius fora del municipi, «si fa falta». I dins del grup hi ha gent de totes les edats: des de 25 a més de 60 anys.

El problema més destacat a l'hora de tirar endavant els projectes és la disponibilitat horària dels actors i actrius, «perquè la gent treballa i estudia fora, i costa molt d'aplegar-nos per assajar», exposa el director. A banda de l'aspecte interpretatiu, Xipell també destaca que el grup teatral cuida molt els detalls, tant d'escenografia com de vestuari, «i ens ho fem tot nosaltres; tenim modistes i el que faci falta. I sempre ens hem mantingut per nosaltres mateixos, sense subvencions».