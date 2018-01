Els mags europeus surten a escena

Mentre Joan Morros, responsable d´El Galliner, sostenia entre els seus dits un globus transparent a a l´interior del qual n´hi havia un de negre, el mag francès Willow li explicava que seria capaç, només tocant el globus extern, de punxar el de dins. No semblava possible, la veritat. Però la màgia és això: tot és possible encara que sigui mentida. Willow serà un dels set mags que dissabte a la nit participaran en la sisena edició de la Nit dels Genis, el Festival Internacional de Màgia, que dirigeixen May Closa i Xavier Tapias.

La nòmina de participants surt del claustre que des de fa set anys promouen Closa i Tapias i que reuneix en una masia del Pont de Cabrianes («sense connexió a Internet», subratllava Tapias) mags d´arreu del món per tal d´ajudar-se mútuament a millorar «i a trobar solucions» per als seus números màgics: des de la part tècnica fins a la posada en escena. Una trobada que començava ahir i que acabarà dilluns amb 23 mags de França, Alemanya, Itàlia, Bèlgica, Rússia, Madrid i València. I de la Catalunya Central, amb Set de Màgia, un duet de màgia còmica teatralitzada format per Arnau Perramon i Gerard Revuelta.

A l´escenari, dissabte, hi prendran part 7 mags dels 23 que paticipen al claustre. Tot, màgia d´escena i «molt variada»: l´italià Massimiliano Cardone, amb un número de coloms; el francès Willow, amb màgia poètica; Manolo Costa & Mindanguillo, amb màgia còmica; l´alemany Nikolai, amb un número de manipulació; el rus Ilya Il, amb màgia general; el també rus Maxim Gladstein, amb un espectacle de ventalls i paraigües,i els manresans Set de Màgia, amb màgia conceptual. L´espectacle el presentarà el gallec Cayetano Lledó.

Una gala, explicava Tapias, que permetrà a l´espectador veure un tipus de màgia que «no surt a la tele», creada per primeres figures internacionals «que actuen arreu del món però que no són mediàtics», i que acosten «l´essència de la màgia» al públic: les últimes novetats, tecnologies i filosofia. La màgia tiba a Manresa: ahir quedava per omplir les darreres files de l´amfiteatre.