Cantar i ballar per la llibertat

L´objectiu és ballar per la República i la llibertat dels presos polítics. Així ho expressa el Comitè en Defensa de la República (CDR) de Manresa i la Catalunya Central (que agrupa Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès), que és l´organitzador del concert polític que es farà demà (a partir de les 21.30 h) a la sala Stroika de Manresa. Per aconseguir-ho, es volia un cartell «de grups propers i coneguts, que fessin engrescar la gent a venir», segons explica la portaveu del CDR-Manresa, Emma Rojas. I el quartet de formacions que s´hi han sumat és de luxe: Gossos, Sherpah, Strombers i Tuna Tumaca. A hores d´ara ja hi ha força gent que ha comprat l´entrada anticipada, i es preveu que el públic, que es vol que ompli la sala de 800 localitats, serà intergenercional, «no estrictament jove com el que va habitualment a la Stroika».

La idea de fer un acte per aconseguir fons econòmics va sorgir poc després de l´engarjolament dels 8 consellers del Govern català, el 2 de novembre. «S´estaven fent concentracions pels exiliats i pels presos, però no era suficient, perquè es demanen fiances elevades i també hi ha les despeses de desplaçament dels familiars dels empresonats», explica Rojas. La fórmula del concert solidari amb els Jordis, el vicepresident Junqueras i el conseller Forn es va manllevar de Vic, on ja es va fer amb grups força coneguts. Inicialment, el concert es va intentar programar com a colofó de la marxa de torxes del dia 15 de desembre passat, amb la intenció d´agrupar-hi participants dels pobles de les diferents comarques, però la idea es va haver de desestimar per motius logístics. Al final, es va decidir traslladar el concert a una altra data. «I la resposta dels grups sempre ha estat molt bona. Quan els vam dir de canviar de dia, igulament ens van dir que els anava bé. I també grups menys coneguts s´han ofert a participar-hi. Es nota que el sector de la música està actiu i que vol aportar el que pugui a la causa», destaca la portaveu del CDR-Manresa. Cada grup actuarà uns tres quarts d´hora, i entremig s´encarregarà de dinamitzar el públic l´actor i regidor santjoanenc Jordi Pesarrodona. A més, hi haurà una aportació de la cultura popular amb els Bastoners d´Artés i parlaments polítics.

Els diners recaptats es destinaran, a parts iguals, a la caixa de resistència dels presos, que gestiona l´ANC, i a la caixa pròpia del CDR, perquè també preveu multes, ja que tenen constància que són investigats per les seves accions.