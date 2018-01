Nominat als Grammy com a autor del millor àlbum de jazz llatí

Emilio Solla arribarà diumenge a Navàs, procedent de Nova York, amb el temps just de fer un petit assaig amb els alumnes i el concert. Té una agenda atapeïda, amb concerts entre ahir i avui amb les seves formacions, La Inestable de Brooklyn i Bien sur! en escenaris com Minton's, a Harlem; i l'elegant Edison Ball-room, a Manhattan. El seu primer CD ( Second Half) amb La Inestable de Broo-klyn, que integren alguns dels millors músics de jazz de Nova York, va ser nominat el 2015 a un premi Grammy com a autor del millor àlbum de jazz llatí.