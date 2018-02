La dona i el monstre

Es podria afirmar que, ja des del seu primer llargmetratge, Cronos (1993), el cineasta mexicà Guillermo del Toro va mostrar al públic la seva indiscutible passió pel cinema fantàstic, un gènere del qual va gaudir com a espectador i que ha tractat com a director en totes les seves variants: des del terror més visceral de Mimic (1997) fins a les pel·lícules de fantasmes amb rerefons social com El espinazo del diablo (2001), passant pel còmic i els superherois de Blade II (2002) i Hellboy (2004), assumint tradició del fantàstic japonès a Pacific Rim (2013) o les faules que beuen tant dels germans Grimm com de Lewis Carroll en la que probablement (almenys fins ara) sigui la seva obra més reeixida, El laberinto del fauno (2006).

A La forma del agua, Del Toro reprèn en certa manera el relat que ens proposava aquest darrer film, si més no en dos aspectes essencials: el primer, tot acotant la història en un context històric real i delimitat (la Guerra Civil Espanyola en un cas, el punt àlgid de la guerra freda en el que ens ocupa); el segon, utilitzant una figura protagonista que s'aferra a una ficció o a un univers paral·lel per tal de fugir de la crua realitat que li ha tocat viure.

En aquesta ocasió, La forma del agua ens presenta un personatge solitari anomenat Elisa, una noia que treballa d'empleada de la neteja en un ocult laboratori dins unes instal·lacions d'alta seguretat del Govern dels Estats Units. Atrapada en una vida plena de silenci i aïllament, la seva vida canvia completament en descobrir juntament amb la seva companya Zelda un experiment classificat com a secret. Es tracta d'un ésser enigmàtic: un home-peix únic, una autèntica anomalia natural, que viu tancat i és víctima de diversos experiments. L'Elisa comença a sentir simpatia per aquest estrany ésser i s'estableix una forta connexió entre ambdós, tot i que el món real no és un lloc segur per a un home d'aquestes característiques.

Nominada a tretze Oscar, guanyadora de dos Globus d'Or i amb el premi a la millor pel·lícula al Festival de Venècia sota el braç, La forma del agua té els actors Sally Hawkins, Michael Shannon ( Take Shelter ), Octavia Spencer (Oscar per Criadas y señoras ) i Doug Jones en la pell del monstre, actor que ja va col·laborar amb del Toro a Hellboy i El laberinto del Fauno.