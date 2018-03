«El amor brujo» es reinventa

Deixar enrere el passat, aprofitar les noves oportunitats que la vida sempre ofereix i permetre que l'amor venci la por: aquest és el missatge d' El amor brujo de Manuel de Falla. Estrenada a Madrid, el 1915, és una de les obres més brillants i transcendents d'aquest compositor espanyol, que fusiona harmònicament els folklores andalús, gitano i flamenc amb les tècniques de composició més modernes dels inicis del segle XX. En aquest ballet, la música clàssica i la popular es troben per crear una de les peces més conegudes del repertori espanyol representat des de fa més d'un segle i fins als nostres dies arreu del món.

El amor brujo explica la tragèdia amorosa de Candela, una jove gitana víctima d'una maledicció. L'espectre del seu difunt marit, Juan, l'empaita amb la seva gelosia fantasmal. Vol evitar que la dona refaci la seva vida al costat de Carmelo, l'home que l'estima des d'abans del seu matrimoni forçat. La història transcorre durant una nit llarga en què l'astúcia de Carmelo, combinada amb els conjurs i l'alquímia gitana, permet que els amants materialitzin l'amor profund que senten l'un per l'altra.

Les coreografies, com la composició musical, són el fruit d'una fusió d'estils i tècniques: les del flamenc i les del ballet clàssic. En resulta un llenguatge contundent i explosiu que aconsegueix expressar de manera profunda i intensa els diferents estats anímics dels personatges amb voluntat d'impactar i fer estremir el públic. Un bon exemple d'aquesta emoció feta moviment és la famosa dansa ritual del foc fatu, on les gitanes es reuneixen per trencar el conjur.

La prestigiosa companyia madrilenya de dansa de Víctor Ullate, en la seva sisena visita al Kursaal, presentarà aquest dissabte, al mateix teatre i amb entrades exhaurides, una versió renovada d' El amor brujo, diferent en les seves formes, però sense renunciar a la seva essència eterna. Continuant amb la línia d'innovacions que acompanya aquesta obra des dels seus orígens, en aquest cas el director fa una aposta musical trencadora, amb la inclusió del grup de darkambient In SlaughterNatives. El seu so fosc i intimidador se suma als efectes musicals creats per Luis Delgado per conduir l'espectador en una travessia entre la vida i la mort, en un viatge cap al més enllà. La vocació innovadora d'aquesta proposta artística d'Ullate es reflecteix, també, en una posada en escena que re-corre a l'ús de projeccions i llums per crear els diferents ambients i espais.

I un apunt anecdòtic per fer justícia al geni creatiu que hi ha al darrere d'aquest ballet. Si bé, en l'estrena, l'argument va ser signat per Gregorio Martínez Sierra, en realitat la veritable autora de la història és María de la O Lejárraga García, la seva esposa. Com moltes dones de la seva època, va haver de fer la seva activitat creativa a l'ombra i des de l'anonimat, i atribuir el propi treball al seu marit, ja que la societat no admetia, i fins i tot prohibia, qualsevol tipus de projecció pública per a les dones. El amor brujo és una obra de misteris i clarobscurs, tant davant com darrere l'escenari .

(*) Pablo Testa Grosbaum és ballarí, coreògraf i director de Ballet Clàssic Manresa (BCM). A les 20 h, una hora abans de la funció, farà una xerrada sobre el muntatge (Sala Polivalent 1 del Kur saal)