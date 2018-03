'Gorrión rojo': Tot per la pàtria

Cada vegada esdevé més habitual el fet que algun antic professional dels cossos de seguretat o d'agències d'espionatge governamentals acabi reflectint totes les seves experiències viscudes a través de la ficció literària. D'exemples, en tenim un munt, i de ben segur el més paradigmàtic seria el de Ian Fleming, el qual, després de servir l'Imperi Britànic en tasques d'espionatge, va crear un dels personatges de ficció més emblemàtics, James Bond.

A pesar de no tenir encara la popularitat de Fleming, un altre agent d'intel·ligència reciclat a escriptor ha estat Jason Matthews, que, després de passar-se bona part de la seva vida treballant per la CIA, va publicar la novel·la Gorrión rojo, la qual va esdevenir tot un èxit de vendes, i on va plasmar allò viscut en relat literari. Bon coneixedor dels entrellats que fan i desfan l'espionatge internacional, Matthews va situar el seu relat a Rússia i a l'anomenada Escola Pardal, una agència d'espies especialitzada en l'art de la seducció.

D'aquesta manera, el cineasta Francis Lawrence va interessar-se a dur a la gran pantalla aquest relat i no va dubtar ni un instant de triar l'actriu Jennifer Lawrence com a protagonista absoluta de la narració per dos clars motius: l'un, pel fet de conèixer-la a la perfecció gràcies a haver col·laborat conjuntament en totes les entregues de la nissaga Els jocs de la fam; i l'altre, per considerar que cap actriu en l'actualitat és capaç de desplegar totes les arts de la sensualitat que requeria el personatge com ho pot fer Lawrence.

Així doncs, Gorrión rojo se'ns presenta com un thriller farcit d'escenes d'alt voltatge sexual i en el qual la noia protagonista haurà de cedir a la voluntat d'aquesta singular agència d'espionatge per, com a contrapartida, aconseguir que la seva mare malalta rebi una satisfactòria assistència mèdica.

La seva primera missió serà aproximar-se a l'espia nord-americà Nate Nash, el qual sembla que és l'únic que té la informació necessària per descobrir un talp que fa anys que està infiltrat en les altes esferes del servei d'intel·ligència exterior rus. No cal dir que, a mesura que es coneguin, entre ambdós sorgirà una inevitable atracció sexual que posarà en perill tant les seves carreres com la seguretat de les seves respectives nacions.

A banda de Jennifer Lawrence, el film Gorrión rojo té també la presència de l'actor australià Joel Edgerton ( Animal Kingdom, La noche más oscura) i de dos secundaris de luxe com són els britànics Jeremy Irons i Charlotte Rampling.