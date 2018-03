«Sin rodeos»: Sense pèls a la llengua

Tot i que no va arribar a estrenar-se a les nostres contrades, el film Sin filtros (2016) va esdevenir un dels grans èxits del cinema xilè recent i va arribar a aconseguir un milió d'espectadors al seu país d'origen. La història que ens narrava, a grans trets, era la d'una dona que du una vida estressada, plena de problemes personals, professionals i familiars, fins que un dia recorre a una estranya teràpia que li fa dir absolutament tot el que pensa, amb una aclaparadora sinceritat que afecta directament les persones que l'envolten. A grans trets, doncs, quelcom semblant al que ens oferia en certa manera Jim Carrey i tot el seu repertori de ga-nyotes a Mentiroso compulsivo (1997), i que Segura ha adaptat en el que esdevé el seu primer treball com a cineasta al marge dels seus curtmetratges primerencs i de la nissaga Torrente.

Sin rodeos ens presenta una protagonista que ha d'aguantar contínuament la llosa d'una parella que esdevé un dropo en potència, unes amigues que no l'escolten mai i, en l'àmbit laboral, un cap fatxenda i una joveneta curta de gambals que es converteix de la nit al dia en la seva supervisora. Paz, farta de tot plegat, decideix un bon dia acudir a un sanador que li ofereix una mena d'ungüent amb el qual li promet un canvi absolut en la seva vida. Aquest canvi radical serà el de despertar-se l'endemà dient absolutament tot el que pensa, sense embuts i posant tothom al seu lloc.

Amb Maribel Verdú com a protagonista principal, el film Sin rodeos té un variat elenc de secundaris que va des d'actors professionals com Candela Peña i l'argentí Rafael Spregelburd fins a un reguitzell de celebritats televisives i del món del l'espectacle com Cristina Pedroche, Alaska i Mario Vaquerizo, El Gran Wyoming i David Guapo.