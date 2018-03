Les Raons de Pes de tres músics cauen al Barlins

L'associació cultural Raons de Pes, impulsada per Eduard Serra i que programa a Manresa des del 2012, proposa un nou cicle de tres concerts amb artistes de l'escena independent. Serra destaca que Jordi Lanuza (Inspira), Ferran Palau (Anímic) i Senior (sense el Cor Brutal) tenen tots «personalitat, una manera pròpia d'expressar el seu missatge». Tots tres ja han estat programats per Raons de Pes. L'objectiu de l'entitat és oferir propostes que, «per defecte, no vénen a la ciutat i que crec que són molt, molt, interessants. Hi ha un punt de reivindicació, perquè sí que tenen el seu públic».

Aquest cop Raons de Pes s'ha aliat amb el Barlins, l'espai del bar del teatre Carlins (Sabateria, 3), per acollir els concerts. «Barlins té carinyo per a la proposta. Tothom ha de sumar: l'artista, l'entitat i l'espai, perquè les propostes siguin un èxit. Tot i així, no descarto cap dels espais on hem fet coses, com el Kursaal l'any passat. Però cada proposta necessita un tipus d'espai i aquestes són intimistes i de caràcter reduït», diu Serra.

El primer concert, el de Lanuza, que estrena el seu primer disc en solitari aquest divendres a les 23h amb taquella inversa ( Com a casa) abans de la presentació oficial al Barnasants, serà amb taquilla inversa. «És una celebració de tots plegats: de l'artista que engega la gira, de la col·laboració amb Barlins. Es posen les màximes facilitats perquè la gent vingui i s'enganxi al cicle».

Els propers concerts del cicle seran els de Palau, el dia 27 d'abril a les 23h i el de Senior, el 27 de maig a les 19h.