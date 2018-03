RECEPTA | Bacallà a la catalana

Ingredients



4 talls de bacallà sense sal (morro)

1 kg de tomàquets madurs

250 g de cebes

1 fulla de llorer

1 pebrot vermell escalivat

300 g de cigrons cuits

Allioli:

5 grans d´all

Un polset de sal

Oli

½ poma escalivada o bullida escorreguda



Preparació

Escalivem el pebrot.

Trinxem la ceba, escaldem els tomàquets, pelem-los, retirem-ne les llavors i tallem-los a daus petits. Retirem les espines del bacallà, l´enfarinem i el fregim en oli abundant. Ho reservem.

Aboquem una part de l´oli de la fritada en una cassola de fang i fem un sofregit amb la ceba, el tomàquet i el llorer.

Quan estigui, hi incorporem el bacallà, ho deixem coure uns minuts. ?Al mig hi posem els cigrons prèviament passats per la paella.

Fem un allioli al morter, que quedi emulsionat. Napem el bacallà i la resta, i ho aclarim amb una mica d´aigua. I ho aboquem damunt de la salsa i els cigrons.

Ho gratinem un moment i ho decorem amb les tires de pebrot.