10 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana

1. Festa de Sant Antoni Abat, Sant Vicenç de Castellet

Diumenge, a les 8 h, despertada amb coets. A les 9 h, passejada musical pel poble. A les 9.15 h, a l´esplanada de la Renfe, concentració i esmorzar per als socis, participants i col·laboradors de la festa. A les 9.30 h, coca i barreja per a tothom davant del monument al cavall. A les 11.45 h, repicada de campanes i, davant l´església parroquial, benedicció de cavalls i tota classe d´animals. A continuació, cercavila i els Tres Tombs pel centre de la població acompanyats per la Banda i Majorettes de Castellar del Vallès. A les 18 h, a la sala de Cal Soler, ball de Sant Antoni amb el conjunt Tryfàsyc. Organització: A. C. de Carreters i Cansaladers.

2. Tast de vins a El Mujal (Navàs)

Dissabte, a les 20 h, visita guiada al celler de la masia El Solà. A les 20.30 h, a les antigues escoles, tast de vins amb la periodista i sumiller berguedana Sílvia Culell i la historiadora Ester Llobet. Preu: 5 euros. Places limitades. Reserves: oac@navas.cat o 93 839 00 22.

3. Espectacle infantil «La cigala i la formiga»

Dissabte, a les 17.30 h, al teatre Conservatori. Espectacle de Xip Xap Teatre, que viatja per les estacions de l´any. A partir de 3 anys. Organització: Imagina´t. Entrades: 8 euros, i 6 euros amb el carnet del Galliner. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

4. Festa de l´arrossada, Castelladral

Diumenge, a les 8 h, caminada popular per la riera d´Hortons, el Toll dels Banyuts i fins al balç de les vinyes. Fins a les 11 h, servei d´esmorzar. De 10.30 a 14 h, 8a mostra de vins del municipi de Navàs i fira de proximitat. A les 12 h, missa. A les 13 h, concert de la Coral Nova de Navàs. A les 14 h, arrossada a càrrec del grup Pi Tort de Palà de Torroella, amb castell inflable. A les 17 h, ball amb Jordi Soler. Venda de tiquets de l´arrossada: Josep Seriols a Navàs i Polleria Lluïsa a Súria, a l´OAC de Navàs i a l´Alberg de Castelladral. Informació: 93 869 53 11, 93 868 20 80 o 93 744 40 42.

5. FineArt, Igualada

Fins al 18 de març, en 23 espais expositius municipals i d´altres d´efímers, exposicions de propostes visuals de 45 fotògrafs, 10 escoles de fotografia i imatge, 2 col·lectius, 2 premis de fotografia i el concurs de l´esdeveniment. També és proposen activitats paral·leles. Més informació: www.fineartigualada.cat. Avui, a les 19.30 h, a l´Adoberia Bella, visita comentada i xerrada a l´exposició Weapons, per Marc Javierre-Kohan. Dissabte, a les 19.30 h, a la Rectoria, visita comentada a l´exposició HaAretz HaMuvthat, de Roger Grasas, a càrrec de Natasha Christia, comissària de l´exposició, sobre la transformació que han sofert dels espais bíblics de l´Orient Mitjà. Diumenge, a les 10 h, a la seu de l´Agrupació Fotogràfica d´Igualada, 2n Ralli Fotogràfic FineArt. A les 12 h, al Museu de la Pell, taller familiar: Fem fotografies solars, inspirades en la cianotípia, a càrrec d´Inquiet. A partir de 6 anys i fins a adults. Cal inscripció prèvia: 93 804 67 52. A les 12 h, al Casal Popular el Foment, visita comentada i xerrada amb les fotografies d´En clau de gènere negre i femení, per Carme Centrich, comissària.

6. Dia d´Andalusia, Manresa

Dissabte, a les 12 h, al Casal de les Escodines, acte institucional amb la conferència El legado d´Al-Andalus, a càrrec de Francisco de Borja García Duarte; i presentació del llibre Mozárabes en el origen de los Reinos Cristianos. Entrada lliure. A les 20 h, al Museu de la Tècnica, Festa del Dia d´Andalusia, amb l´actuació de quadres de ball i escoles del Bages. Accés amb consumició obligada. Diumenge, a les 12.30 h, a Crist Rei, missa rociera. Cantaran Encarnita Ferrete, Cristian Cosano i Manuel Camps. Guitarra: Paco Galán. Percussions: Enrique López i Jorge de la Luz. A les 14 h, al Museu de la Tècnica, dinar de convivència. Preu: 15 euros; i 10 euros per als socis (inclou àpat i espectacle). A les 17 h, fi de festa amb l´actuació del Cor Rociero Esperanza Macarena, l´escola de guitarra de l´entitat, presentació de Nous sons flamencs de Jorge de la Luz, actuació especial de Javier Ginés i el quadre flamenc Desafiament flamenc. Organització: Casa d´Andalusia.

7. Mercat de les Puces, Navarcles

Diumenge, de 9 a 14 h, al parc Marcel·lí Monrós. Mercat de segona mà i d´intercanvi. Hi pot participar tothom. Contacte: José Pinto (646 618 457).

8. Marxa nòrdica, Manresa

Diumenge, a les 9 h, trobada a l´Oller del Mas per fer un itinerari pels pous de glaç de l´Anella Verda. Recorregut: 10 km. Hi ha un cert desnivell per pujar al camí de la carena de la serra de Montlleó. Guiatge a càrrec de Lluís Garriga de Meandre. Preparació i estiraments, a càrrec d´Elena Vers i Pere Palomares, d´Estudi Pilates. Cadascú s´ha de portar l´esmorzar i el beure. Preu: 5 euros, i 2,5 euros per als socis. Les persones aturades no han de pagar res. Organització: Meandre.

9. Exposició «Elements», Sant Fruitós

L´artista de Sant Fruitós Antonio Aroca presenta una quarantena d´obres, de pintura i dibuix. És una selecció de la seva producció dels darrers 15 anys. L´exposició es pot visitar a la sala polivalent de la biblioteca municipal fins al 24 de març.

10. Commemoració del centenari de la SCCR La Verbena, Sant Joan de Vilatorrada

Diumenge, a les 12 h, al pati de la ludoteca. Acte inaugural amb cant coral, sardanes, teatre, danses i gegants, acompanyats per la Cobla Sant Jordi. Acte gratuït. En cas de mal temps es farà a Cal Gallifa.