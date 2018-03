CONCERTS | Roger Mas actua a Solsona i Mireia Pintó a Manresa

L'AMETLLA DE MEROLA

Sopar temàtic òpera: «Siegfried» - Dissabte, a les 17.30 h, al Logos Berguedà (plaça de l´Església, 6). Es comentarà l´òpera de Richard Wagner. Sopar en format taula de tast, sense servei no protocol. Preu: 35 euros. Reserves: 93 820 41 93.

CALAF

2n Festival MEB - Dissabte, a les 20.30 h, al Casino. Concert amb Abrié & Cordero Duo i el Trio Segarrenc. Entrades: anticipades, 7 euros, i 5 euros per als socis; i a taquilla, 8 euros, i 6 euros per als socis. Gratuït per als menors de 12 anys. A la venda al 93 869 83 77, a www.tictactiquet.com i a www.casinodecalaf.cat.

CARDONA

Western Reserve Academy Choir and Ensemble - Diumenge, a les 18.30 h, a l´església de Sant Miquel. Concert inaugural del 60è aniversari de la Coral Cardonina, a càrrec de la formació de l´institut nord-americà Western Reserve Academy de Hudson (Ohio). És una de les formacions més prestigioses i elitistes dels Estats Units i està integrada per una vintena de joves d´entre 15 i 17 anys. Entrada amb taquilla inversa.

IGUALADA

Nit de Rock & Roll - Divendres, a les 23.30 h, a Rec on Fire (Creueta, 37). Concert amb Motörhits, vanda de tribut a Motörhead, Mugah (hard rock/metal en castellà, de Barcelona) i Herdeath (heavy/trash, d´Igualada). Entrades: 6 euros.

25è Festival Internacional d´Orgue - Diumenge, a les 18 h, a la basílica de Santa Maria. Concert d´Enrico Viccardi, concertista italià i catedràtic d´orgue del Conservatori Superior de Como. Entrada gratuïta.

Metrinova - Diumenge, a les 19 h, al Teatre de l´Aurora. El bateria igualadí Idelfonso Alonso lidera el quartet de jazz, que presentarà el seu segon treball discogràfic Metrinova Volum 2. Entrades: 10 euros (8 euros amb descomptes). A la venda a www.teatreaurora.cat, i a la taquilla una hora abans de cada funció.

MANRESA

Classe magistral de Salvador Brotons - Dissabte, de 10 a 14 h, al Conservatori de Música, classe magistral del reconegut compositor i director d´orquestra. L´acte, obert a tot el públic, té l´objectiu de potenciar la formació musical dels estudiants. Inclou una conferència sobre el món de la direcció, composició i pedagogia.

Mireia Pintó & Orquestra Terrassa 48 - Diumenge, a les 18 h, al teatre Conservatori. La mezzosoprano manresana acompanyada de la formació instrumental oferirà el recital Un passeig per l´òpera. Entrades: 20 euros (18 euros amb el carnet del Galliner, per a menors de 25 anys, per a majors de 65 anys i estudiants d´escoles de música). A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

Voilà! Cafè-teatre (Cós, 74) - Divendres, a les 00 h, concert d´Idea Música (pop/rock), que presenten A flor de pell. Entrada amb taquilla inversa. Dissabte, a les 00 h, concert de Nacho Romero (versions). Entrada gratuïta. Diumenge, a les 19 h, concert de Mimesotas (cançons pròpies i versions d´americana, country, blues i rock). Entrada amb taquilla inversa.

Stroika (av. dels Dolors, 17) - Divendres, a les 22 h, We can rock it, concert amb quatre cantautores emergents del Bages: Arya Cano, Cèlia Vila, Giulia i Ariadna Gabriel. Entrada gratuïta. A les 01 h, Stroika Sessions amb DJ Shakur. Dissabte, a les 23 h, concert amb Iseo & Dodosound, dos artistes de Pamplona, acompanyats per la seva secció de vents, The Mousehunters. Entrades: 12 euros, anticipades; i 15 euros, a taquilla. A la venda a www.stroika.cat i a Solans. A les 01 h, Stroika Sessions amb DJ Warsaw i DJ Buff Bay.

Cicle Tarima al Nais Bar (plaça Sant Ignasi Malalt) - Diumenge, a les 18.30 h, concert d´Atbara (Jofre Fité, piano; i Marta Viñeta, veu, Manresa). Entrada lliure amb taquilla inversa. Organització: Cultura del Bé Comú.

MARTORELL

2n Concurs de cant Josep Palet - Divendres i dissabte, a partir de les 15 h, a l´auditori Joan Cererols del Centre Cultural, semifinals, amb cantants d´onze nacionalitats. Diumenge, a les 17 h, final.

NAVARCLES

2n cicle de Concerts d´alumnes - Fins divendres, en diversos espais de La Creueta Centre Cultural. Cal consultar horaris. Entrada lliure. Organització: Escola de Música i Arts Navarcles-Sant Fruitós.

SOLSONA

Roger Mas - Dissabte, a les 21 h, al Teatre Comarcal. Preestrena de l´espectacle de la presentació del disc Parnàs, amb Roger Mas (veu i guitarres), Míriam Encinas (dilruba, viola medieval, flautes i percussió), Xavier Guitó (piano i teclats) i Arcadi Marcet (contrabaix). Entrades: 15 euros. A la venda a l´Oficina de Turisme.