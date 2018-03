Quatre joves veus canten avui a la nit a la Stroika

Quatre joves talents de la Catalunya Central prendran avui a la nit l´escenari de la Stroika de Manresa per mostrar les seves aptituds creatives i interpretatives. Arya Cano, Cèlia Vila, Giulia i Ariadna Gabriel seran les protagonistes de la vetllada, que, amb el títol We can rock it, vol donar la paraula a diferents propostes nascudes al territori que, amb la veu i la gui-tarra, s´inicien en el món de la música sense encasellar-se en cap preferència estètica. Per part de la sala també hi ha la voluntat de visibilitzar el treball de quatre dones l´endemà de la commemoració del Dia Internacional de la Dona.

Arya Cano viu la música des que tenia 4 anys, quan els seus pares la van apuntar a una escola. Als 12, va tenir la seva primera guitar-ra i, des d´aleshores, s´ha significat per transitar diversos territoris estilístics. Cèlia Vila també comparteix un cert gust eclèctic per diversos gèneres, i sovint s´adapta al seu auditori per escollir el repertori. Reconeix que l´Hallelujah, de Coen, és un dels seus temes preferits.

Giulia trepitjarà aquesta nit per primer cop un escenari després d´haver-se donat a conèixer a través de les xarxes socials. Beu tant del jazz i el soul com del regga, l´indie, el folk i el rock. Ariadna Gabriel es va iniciar amb la flauta travessera i la música clàssica, tot i que posteriorment va conèixer la guitarra elèctrica i la bateria i va versionar grups com Manel, The Beatles i Arctic Monkeys.