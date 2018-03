Els 10 millors restaurants de Berga, segons Tripadvisor

L'oferta de restaurants de Berga és àmplia i per ajudar-nos a escollir, una aplicació com Tripadvisor ens pot ser de gran utilitat. Aquesta guia de restaurants on són els usuaris qui amb les seves puntuacions i comentaris fan que els establiments apareguin més amunt o més avall del rànquing, té registrats 41 restaurants a la capital del Berguedà. Quins són els més ben valorats? A continuació llistem el Top 10 dels restaurants de Berga, segons Tripadvisor (a març del 2018). El més ben valorat acumula més de 430 comentaris.

1. Restaurant La Cabana

2. L'Estany Clar

3. Gretta Restaurant

4. Cal Travé

5. Mikado

6. Bar Santa Eulàlia

7. 3 a tr3s

8. Restaurant Sant Marc

9. La Notta

10. Cal Majoral