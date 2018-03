Detinguts a Súria, morts a Can Maçana

En la conquesta de Catalunya, les tropes franquistes van entrar a Súria el 27 de gener del 1939. En els dies següents, els ocupants van detenir nou homes, la majoria dels quals no tenia vincles polítics. Lluís Fàbrega, membre d'ERC i avi d'Albert Fàbrega (nascut el 1951), era un dels presos.

El grup va ser conduït a la presó de Manresa i, dos dies després, els van fer pujar de nou en un camió amb destí a Barcelona. Aquella nit, però, la comitiva es va aturar en un revolt de l'antiga carretera de Can Maçana (l'actual passa a la vora però el traçat és diferent) i els presoners van executar Joan Badia, Amadeu Cas-serres, Josep Talleda, Juli Zegri, Camil Pujol, Jaume Claret i Maurici Sivila, a més de Fàbrega.

De dos en dos, emmanillats, els treien del vehicle per disparar-los un tret i rematar-los. Josep Nin, que havia exercit de secretari a l'Ajuntament de Pinós, va baixar amb Fàbrega: la sort va voler que li buidessin un ull però no el matessin. Ho explicava temps després ell mateix a la Policia Militar de Manresa, que va obrir una investigació sobre la mort dels vuit bagencs.

Albert Fàbrega va decidir investigar els fets al principi del nou segle. En sengles reportatges de l'1 i l'11 d'octubre del 2004, al Diari d'Igualada i Regió7 –el primer pertanyia al grup propietari d'aquest darrer–, el surienc explicava els primers passos que havia fet per intentar aclarir els fets i trobar les restes dels difunts. Tretze anys i mig després, això encara no ha estat possible tot i les recerques realitzades.