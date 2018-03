Solsona proposa teatre d'actualitat

«Ha estat una casualitat, perquè no hem posat cap filtre», destaca Mia Parcerisa, president de Lacetània Teatre de Solsona, però el cas és que les tres propostes sorgides dins del grup per formar part de la vuitena edició del cicle Escenes al Tatrau Teatre tenen com a denominador comú l´actualitat. «Suposo que anàvem amb el cap posat en tot el que està passant en diferents àmbits: la violència social, la justícia, la crítica a la democràcia a Europa...», exposa sobre les temàtiques de Pastilina, 12 homes cabrejats i Hamlet Machine. El cicle Escenes es completa amb Ell, el musical. Mateix gos, noves puces, una proposta dels solsonins Uriol Gilibets i Eduard Gener inclosa «a última hora» a la programació d´un cicle que s´encetarà aquest cap de setmana i que es desenvoluparà fins a mitjan juny. És la tercera vegada que Escenes inclou quatre obres de producció local, ja que el més habitual és que en siguin tres. Cadascuna es programa dos caps de setmana i entremig n´hi ha una de descans per si, com ha passat en algunes ocasions, cal prorrogar alguna obra en funció de la resposta del públic.

Plastilina obrirà la programació d´enguany aquest dissabte. És una obra de Marta Butxaca adaptada i dirigida per Ricard Salvà a partir dels fets del 16 de desembre del 2005 en què tres adolescents van cremar una indigent que dormia en un caixer, a Barcelona. L´obra fa una reflexió sobre el bé i el mal i el pas de l´adolescència a l´edat adulta: es posa a l´escenari un conflicte i es presenta des de diversos angles de perspectiva. A banda de la temàtica social, el més interessant de la proposta és que permet debutar al cicle Escenes a un grapat de nous i joves actors solsonins. Sortiran a escena acompanyats del mateix Ricard Salvà i de Núria Bonet, que formen part de la companyia des de fa molts anys.

La segona proposta d´Escenes és «el punt més còmic de la programació d´enguany», apunta el president de Lacetània Teatre, i afegeix, però, que els altres muntatges també tenen «moments còmics». Ell, el musical no és pròpiament una peça teatral, sinó que barreja gèneres amb els monòlegs humorístics d´Uriol Gilibets i la música d´Eduard Gener.

12 homes cabrejats ofereix una reflexió sobre la justícia, amb qüestions ètiques i morals. El repartiment és exclusivament masculí i ofereix una barreja intergeneracional d´actors solsonins, des dels 18 fins als 60 anys. El cicle es clourà amb Hamlet Machine, una obra «clarament antisistema i molt punyent», diu Parcerisa, que la dirigeix.



Nou espai al Tatrau Teatre



Enguany tots els muntatges es podran veure al Tatrau Teatre. L´equipament del carrer de Santa Llúcia presentarà diverses disposicions de grades segons els muntatges, per explorar les possibilitats del nou espai creat en suprimir dos dels pilars de l´edifici, que complicaven la visibilitat als espectadors. La modificació de l´espai es va fer l´estiu passat i aquest serà el primer cop que «els actors i actrius de Solsona podran provar el nou espai». Ara es pot augmentar la capacitat de la sala, però s´han mantingut les cent cadires. Encara és oberta la campanya per apadrinar-les. Es demanen 50 euros per poder lluir una placa amb el nom de la persona física o jurídica. D´altra banda, com ja és habitual, s´oferirà al públic de participar en un col·loqui postfunció amb els actors i directors el dia de l´estrena de cadascuna de les produccions.

El preu de les entrades per a cada espectacle és de 10 euros i l´abonament per als quatre muntatges val 30 euros. Els socis de Lacetània Teatre tenen descompte tant en l´entrada (8 euros) com en l´abonament (25 euros). El cartell de la programació és obra d´Aleix Albareda.