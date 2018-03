VIATGES | Llegendes i tradicions a la costa oest irlandesa

Irlanda, Eire, Hibernia. Segons una dita, Déu va inventar l´alcohol perquè els irlandesos no conquerissin el món. I té part de raó. Encara que sigui un dels tòpics amb els quals cada nació ha de bregar. Una prova d'això és la festa de Sant Patrici. Però Irlanda és molt més que llúpol i ordi.

A més de venerar la cervesa, els seus habitants també adoren els cavalls, la naturalesa i la música. Una prova és la costa oest de l´illa. Des de Kinsale –al sud del país– a Derry –al nord–, amaga tot un territori ple de tradició, llegendes, platges, camps de pedra i costes escarpades sobre un mar ple d´illes.

Entre la multitud de zones de penya-segats del litoral irlandès, n´hi ha una que destaca sobre la resta: els cliffs of Moher. Amb 214 metres d´altura, recorre vuit quilòmetres, amb petits entrants i sortints en el mar, que el converteixen en la primera atracció de l´única república del territori britànic. A més d´atalaiar la grandesa de l'Atlàntic, les seves diferents badies i pobles de pescadors, els penya-segats són un desplegament de tres colors –el verd de l´herba, el negre de les roques que el formen i el blau del mar– i tres sons –el del mar, el dels milers d´aus que hi nien i, amb sort, el de les balenes i dofins que neden en les seves aigües.

A prop hi ha les Illes d´Aran, un arxipèlag format per tres illots: Inishmore, Inishmaan i Inisheer –de més gran a més petit–, l´última frontera davant de la immensitat de l´oceà que arriba fins al territori de Terranova. Alberga una de les zones més autèntiques de l´antiga Hibernia, malgrat la llunyania en la qual viuen els seus habitants, que continuen parlant gaèlic, i on les llegendes expliquen que al costat d´un Crist abandonat en la meitat del no-res hi ha fades.

Entre tanta natura, Galway es converteix en la capital de l´oest del país. Una ciutat emmarcada per la desembocadura del riu Corrib, pels colors de les cases i pel sabor de la història que, amb les universitats, atorga a Galway un ambient cultural actiu i juvenil. La presència de milers d´estudiants universitaris l´ha convertit aquests últims anys en una de les ciutats més animades. Hi ajuden els nombrosos festivals i festes que s´estenen pels seus barris més singulars: el de Claddagh –fins fa poc un port de pescadors– i el Bar-ri Llatí, que concentra en els seus carrerons la vida nocturna i cultural de la ciutat.

I entre les tradicions, les visites als pubs: el Tigh Neachtain –de façana medieval– o el The Kings Head –amb un cap del decapitat rei Carles I d'Anglaterra com a logo-tip–; llocs ideals per gastar-se la paga i endeutar-se per després practicar un altre costum inalterable: anar a l´hipòdrom per apostar en les famoses curses de cavalls i seguir gaudint, així, de la terra dels leprechaun.