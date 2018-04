«He volgut treure el gra de la palla»

El Voilà! de Manresa, el Tarambana de Cardedeu i la Jazz Cava de Vic són el triangle que ha escollit el músic reusenc Joan Masdéu (1974) per presentar, aquest cap de setmana i armat únicament amb la seva guitarra, les cançons del seu nou disc, Innocents (Satélite K). Publicat a final de l´any passat, la gira de presentació del seu tercer disc en solitari va començar a principi d´any. Diu que li ve molt de gust el petit format que portarà avui al local manresà perquè és «com tornar al sofà de casa, amb la guitarra acústica, tal com vaig fer les cançons». I això lliga completament amb l´esperit d´Innocents, un treball que busca anar a l´essència de les cançons: «Són només vuit temes, és el disc més curt que he fet però ha estat el que m´ha portat més temps d´elaboració». Per què? Per poder treure «el gra de la palla» i arribar a l´espina dorsal de les composicions: «Si ho pots dir amb tres acords no ho facis amb deu».

Innocents arriba després de Casa Murada (2011) i Dissabte (2014). El tercer pas d´una carrera en solitari després de 17 anys al capdavant de Whiskyn´s. I és el disc que s´ha plantejat més per a ell mateix, «amb tot el temps del món». Amb Casa Murada «vaig voler, inconscientment, allunyar-me d´on venia. Vaig donar molts pals de cec per articular nous sons». Amb Dissabte «vaig continuar investigant» i amb Innocents «torno a les meves arrels quant a influències però amb tot el bagatge i l´experiència acumulada». Vuit píndoles de pop per posar-nos «davant del nostre propi mirall» que esclaten després de la «introspecció» de Casa Murada i la «neteja» de Dissabte.

Innocents, com tot l´argumentari musical de Joan Masdéu, no és gratuït. Neix de la reflexió sobre «el retorn de la innocència amb la qual arribem al món». Perdre-la és «el preu que paguem per l´experiència de viure. Creuar-nos amb les nostres pròpies ombres, amb els nostres errors, ens erosiona aquesta convicció d´innocència». Masdéu apel·la a «donar-nos permís perquè les coses passin» i a deixar d´«autoflagel·lar-nos. Ens identifiquem amb allò que ens passa, però nosaltres ja som».

Menys de vegades és més i aquest ha estat el repte del músic reusenc, que ha gravat el disc en tres etapes diferents al llarg d´un any en comptes de fer-ho tot d´una tirada: «Volia que sorgís en temps real. Primer vam gravar dos temes i vam descartar la resta. I així fins al final, com una mena de senzill a doble cara cada vegada». La idea era mantenir una «continuïtat. És el disc que he gravat amb més coherència que mai. No feiem assajos llargs, dos o tres cops. Vaig apostar per l´espontaneïtat, per unes cançons més vives, més orgàniques». Sota la producció artística de Santos Berrocal i Fluren Ferrer, Masdéu va comptar amb la seva banda, Oest de Franc a les guitarres i a les veus, Joan López a la bateria i a les percussions, i Quim Xicoira al baix.

És per tot això que portar al directe Innocents és «molt còmode». Avui ho comprovarà el públic manresà en un concert on Masdéu també repescarà velles cançons. Innocents és, subratlla, el treball del qual n´espera menys: «Tot el que pugui arribar serà bonic. El que m´havia de donar, ja ho ha fet. I això allibera molt».