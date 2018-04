VIATGES | Karlovy Vary: fonts per a tothom a la Bohèmia curativa

A més d'icònics i bonics castells, frondosos boscos i pròxima a la frontera amb Alemanya, la zona de Bohèmia destaca –entre altres virtuts– pel poder de les aigües termals. Hi ha tres ciutats considerades el Triangle de les Bermudes de les aigües curatives: Karlovy Vary, Mariánské Lázne i Franti–kovy Lázne, també conegudes com Karlsbad, Marienbad i Franzensbad en alemany.

La primera és la més gran de totes i presumeix de ser la ciutat amb més concentració de fonts termals minerals al món, amb un total de 79. N´emana aigua entre els 30? i 73?, que aboquen diàriament prop de sis milions de litres d'aigua d'elevat contingut mineral.

Totes estan numerades i batejades, i al seu al voltant es reuneixen tant veïns com turistes, als acollidors i luxosos porxos d'estil rococó, que els txecs anomenen kolonáda: la Columnata del Molino, la Columnata del Mercat, la Columnata del Parc, la Columnata de la Font Central... Per a tots els gustos: fonts d'aigua freda, calenta; potable i sulfuroses; laxants i per tractar l´artrosi...

Els barnussos són tan corrents com ho és el quimono al Japó, i als seus carrers, els passejants porten una gerra de porcellana a la mà. El txec no deixa d´aprofitar qualsevol ocasió per beure aigua de les innombrables fonts –tot és cervesa al país on més xarop de llúpol i ordi es consumeix al món. I ho fa amb una espècie de tassa aixafada amb una nansa una mica característica, que és una variació de les tradicionals palletes que se solen servir als bars, però l´han adaptat per poder prendre les aigües curatives com mana la tradició, s´ha de fer glop a glop. A més, a les cues que s´hi fan, s´hi poden trobar turistes famosos, com és el cas d'Oliver Stone, John Travolta o Morgan Freeman.

A la confluència del riu Teplá i encaixada en una estreta i boscosa vall, està considerada una ciutat de conte de fades que va influir Wes Anderson en l´oscaritzada Gran Hotel Budapest. Malgrat les galeries, cap fotograma va ser rodat a la ciutat balneari per crear Lutz, situada en la fictícia República de Zubrowka.

La història explica que l´emperador Carles IV, cap al 1349, mentre caçava als prolífics boscos bohemis, va perseguir a un cérvol fins que aquest va caure en una deu, i llavors va descobrir el poder curatiu de les seves aigües. Precisament, Karlovy Vary significa en la llengua local «els banys de Carles». Encara que no seria fins al segle XIX quan la seva fama va arribar a traspassar fronteres com un autèntic epicentre del turisme curatiu i aristocràtic de l'època i, a més, de personalitats influents com Tolstoi, Marx, Bach, Beethoven, Kafka, Txaikovski, Wagner, Freud, Nietzsche...



Escapada a Pilsen



A més de la proximitat amb Baviera i de la Ciutat Daurada de Praga –a uns 120 quilòmetres–, gairebé la meitat –a uns 80 km– es troba la quarta ciutat del país, Pilsen, el complement perfecte de Karlovy Vary, on l'aigua també juga un paper vital. I no oblidem que l'H2O és un ingredient fonamental en l'elaboració del pivo –cervesa en txec– , cèlebre a la capital de Bohèmia, on va tenir lloc el que per a molts és un dels més grans miracles del món.

El 1842, els regidors de la ciutat van llançar 36 barrils de cervesa pel clavegueram a la manera de protesta contra la mala producció del producte estrella de la urbs. A partir d'aquest moment, l'Ajuntament en va controlar la producció amb una concessió de llicències limitada i va invertir en una fàbrica municipal per a la qual van fitxar el mestre cerveser bavarès Josef Groll. Un dia va aparèixer amb un barril de fusta de roure al mercat de Sant Martí de Pilsen. Dins hi havia aigua blana, llúpol de ?atec i malt d'ordi fermentat amb llevat. Fins a aquest moment les cerveses eren fosques, denses, espesses, mal filtrades. Havia nascut la cervesa lager, la tradicional i la més habitual actualment.