El grup Urra, un dels finalistes del concurs Sona9 de l'any passat, actuarà aquest divendres a les 23.30h al Barlins Teatreria per presentar els seus temes. La banda, formada el 2009, oferirà un concert dance on manifestarà el seu gust per un electropwerpop ballable amb influències de grups com ara Coldplay, Delorean i Bon Iver, entre d'altres.

Les entrades pel concert de la banda de Puig-reig es podran comprar al mateix local a un preu de 5 euros, amb cervesa o refersc inclòs.