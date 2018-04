Homenatge als 50 anys del folk català

La sala gran del Kursaal farà un viatge en el temps, aquest dissabte a les 21h, amb la celebració del Festival de Folk, que homenatjarà els 50 anys del Grup de Folk. En el concert hi participaran 80 artistes i cantants, entre els quals hi haurà part dels integrants de la mítica banda. Es tracta de Jaume Arnella, tres membres del grup Falsterbo Marí –Eduard Estivill, Montse Domènech i Isidor Martí–, Jordi Pujol i Oriol Tranvia, juntament amb grups del Bages com Barba-Roig, Els sis d´aquí, Lluís Atcher, Rah-mon Roma, August Garcia, Roger Camprubí i les corals Incordis i Les Teies. L´homenatge és una proposta d'Arrel i El Galliner, i té el suport del Club de la Cançó, la Fira Mediterrània i grups d´esplai de Manresa.

Al concert, cada artista actuarà de manera individual, però algunes peces les cantaran conjuntament els components del Grup de Folk. Com a colofó final, tots els participants cantaran plegats. Ignasi Perramon, impulsor del Cicle d´Arrel, explica que «també hem convidat altres persones que pertanyien a grups com Poble Lliure o Esquirols que, tot i que no han vist clar actuar perquè actualment no porten prou rodatge, sí que participaran a la part final del concert amb la interpretació de tres clàssics com són El gripau blau, Bella ciao i Vull ser lliure.

Al repertori tampoc hi faltaran temes que es van popularitzar fa cinquanta anys, com Guantanamera o Tots junts vencerem. Moltes de les cançons que van aportar el Grup de Folk i que es podran escoltar al Kursaal eren cants per a la llibertat, contra la discriminació, a favor de la pau i d´eliminar qualsevol tipus d´opressió, uns temes que en els temps actuals continuen vigents.

Tot i que el Grup de Folk va tenir una existència molt breu i tan sols va durar un any i mig (1967-68), en aquest temps va enregistrar dos LP i la seva transcendència va ser important. El grup el formaven vint i escaig músics que treballaven de forma assembleària. D´aquell conglomerat de músics en va sorgir una massiva divulgació de cançons que la gent cantava a les manifestacions, excursions o aplecs. Eren cançons del folk nord-americà i de protesta de Bob Dylan, Joan Báez o Pete Seeger, i cançons populars d´arreu del món que van traduir, i també de Catalunya. Moltes han quedat a la nostra memòria col·lectiva i han passat a les noves generacions.

Tal com explica Perramon, «aquells cants es van incorporar al patrimoni musical i al cançoner que cantava habitualment la gent jove al nostre país. Va significar passar d´una actitud més passiva, d´escoltar, a una actitud participativa, cantant juntament amb els intèrprets». El maig de fa cinquanta anys, el Festival de Folk al parc de la Ciutadella de Barcelona, davant de més de 9.000 persones, va suposar una presentació en societat més intensa i àmplia del Grup de Folk. L´essència d´aquell concert reviurà aquest dissabte al Teatre Kursaal de Manresa.

El llibre El Grup de Folk. Crònica d´un esclat (Cossetània, 2017), de Ferran Riera, recull la història d´aquesta mítica formació, que va tenir una vida curta però intensa (1967-68). Al llibre també es fa ressò de la revifalla que va viure el conjunt cap a l´any 2000, quan es van tornar a ajuntar per gravar nous discos. El llibre recull els perfils dels seus components i, finalment, l´autor selecciona la trentena de cançons més destacades.