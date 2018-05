L'energia de dues joves formacions de jazz

Serà un concert per gaudir dels diferents colors del jazz: swing, bossanova, jazz vocal, bebop... amb dues big bands, la formació jazzística de més envergadura, «plenes d'energia i amb moltes ganes de compartir la seva música». Així s'expressa Joan Chamorro (Barcelona, 1962), músic de jazz amb àmplia experiència i que el 2006 va fundar la Sant Andreu Jazz Band, una formació de joves talents, com Andrea Motis, Rita Payès i Èlia Bastida.

La banda del barri de Sant Andreu, reconeguda com un referent, a Catalunya i a l'estranger, per a altres formacions integrades per estudiants, actuarà aquest dissabte al teatre Kursaal juntament amb la Coma Big Band, creada el curs 2015-2016 al Conservatori de Música de Manresa.

La Coma Big Band, dirigida per Jordi González (Manresa, 1972) i integrada per 21 músics d'11 a 20 anys, va creixent en experiència i els escenaris on actua també es van fent més grans. Van començar amb una actuació de final de curs a l'auditori de la Plana de l'Om, dins del cicle ¾ de Música, i l'any passat, «aprofitant l'èxit i els resultats amb la banda», apunta González, ja van muntar un concert al teatre Conservatori, acompanyats pel saxofonista Llibert Fortuny. Enguany s'estrenaran a la Sala Gran del Kursaal, acompanyats per una altra formació amb una vintena de músics, la Sant Andreu Jazz Band. Cada big band oferirà una selecció del millor del seu repertori, amb intercanvis de solistes, i un final amb les dues bandes a l'escenari tocant juntes.



Una assignatura de jazz



La Coma Big Band, amb un nom que fusiona Conservatori i Manresa, va néixer com una assignatura del departament de jazz per als alumnes de grau professional. «Es tractava de treballar peces fàcils de big band, articulació, frasseig i diferents estils, però de seguida van tibar per fer més i ens vam anar animant amb el nom, un logotip, creat per Elena Rescalvo, trombonista exalumna de la big band, els faristols que va fer un pare... Com que hi ha un cert nivell podem fer repertoris ambiciosos, i amb ganxo per als alumnes. També fem swing dels anys 30, però a ells els tiba més la fusió i el repertori actual», explica González, veí del Pont de Vilomara, pianista i exalumne del Conservatori, on fa 16 anys que treballa.

Aquest cop, el repertori que han preparat es concentrarà en mitja hora: «Hi ha una mica de tot, swing, blues, un tema cantat, música llatina, fusió de rock i jazz, funky... Serà variat i bastant potent», apunta el director. I afegeix que «intentem potenciar diferents instruments, treballar tots els estils i sonoritats perquè els alumnes gaudeixin i potenciar les seves capacitats». La majoria dels instrumentistes vénen de la música clàssica i altres ja fan l'itinerari de jazz. «Sempre n'hi ha uns quants que destaquen en els solos i les improvisacions, i altres no s'atreveixen tant a fer un pas endavant. Però els convidem a tots a provar-ho», explica González.

La preparació del concert també ha comportat intercanvi d'experiències amb la Sant Andreu Jazz Band, que ja té una trajectòria de 12 anys. Joan Chamorro apunta que «aquestes trobades són importants perquè els joves coneixen altres músics molt joves que estan interessats, com ells, en una música que, segons diu el tòpic (que cada cop ho és menys), és per adults». L'impulsor de la Sant Andreu Jazz Band afirma que la Coma Big Band «és una gran sorpresa i una gran alegria. Els resultats aconseguits en tres anys constaten la meva idea que treballant amb il·lusió, bona energia, rigor i coneixement, la música de jazz està a l'abast de la majoria, i especialment dels joves».