Un quart de segle de música al carrer

La Trobada de Músics al Carrer del barri Vic-Remei de Manresa, que es farà aquest dissabte de 2/4 de 6 de la tarda a les 9 del vespre, celebrarà vint-i-cinc anys amb l´actuació d´una quinzena de grups repartits pels carrers i places, des de Mossèn Cinto Verdaguer fins al pati interior de l´hospital de Sant Andreu. I entre els espais destacats, la sala gòtica d´aquest recinte, on actuaran quatre grups, i la Capella de la Mare de Déu del Remei.

Aquest viatge que ara arriba a les noces de plata va començar gràcies a la iniciativa del desaparegut músic i compositor manresà Josep Padró (1938-2012), que vivia al barri i era professor del Conservatori i de l´Esclat, i de l´interès de la junta de l´associació de veïns per dinamitzar Vic-Remei. L´esforç i la il·lusió van ser dos elements fonamentals per aconseguir captivar grups del Conservatori, de l´Esclat, d´altres centres musicals i bandes de diferents estils de Manresa i comarca. Al llarg de tots aquests anys, per la Trobada de Músics han passat cinc-cents grups, entre els quals hi ha noms reconeguts com Manel Camp, Santi Arisa, Celestí Vall o Salva Racero, excantant de Lax´n´Busto.

Mantenir una continuïtat durant 25 anys mereix felicitar els impulsors perquè no és fàcil. I no ho han tingut fàcil, sobretot en els darrers anys: menys interès dels grups i més oferta lúdica per al jovent. És per aquest motiu que, passada la celebració, la junta organitzadora té previst debatre la continuïtat i el futur de la Trobada de Músics al Carrer.

Però el present diu que, demà el barri Vic-Remei de Manresa és convertirà, novament, en un gran escenari per on desfilarà el públic disposat a escoltar, pels carrers i places, diferents tastos musicals de la quinzena de bandes participants. La trobada, inclosa en les festes del barri, es clourà a les 9 del vespre amb un sopar popular i l´actuació de Jazztem.