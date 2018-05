VIATGES | Les vinyes franceses més acollidores

Borgonya comparteix amb Alsàcia la reputació de ser el lloc més acollidor de les vinyes franceses. Però en llinatge ningú competeix amb el vell ducat: l´essència de França hi és, els seus camins són venes carregades d´història pels quals van trotar els cavalls coratjosos de la guerres i les mules guarnides dels comerciants. Els seus pobles traspuen enologia i rusticitat. Borgonya està enjoiada d´art, immenses abadies, Vézelay, Cluny i Fontenay, entre d´altres, i ciutats plenes de nostàlgia. És, a més, la pàtria de Buffon, Bossuet i Rameau, que van brillar en el pensament i en la música.

Dijon, la capital, és una ciutat venerable i aristocràtica, dominada pel palau dels Ducs, i una plaça reial dibuixada en forma d´hemicicle al segle XVIII per Mansart, poblada de cases antigues, patis, tor-res, agulles i mansions nobles. El seu distintiu és la vella mostassa francesa, i deu al seu alcalde més famós, Kir, l´omnipresent aperitiu que serveixen en tots els bars, una part de licor de cassís i dos de vi blanc.

Borgonya podria definir-se pels seus canals d´aigua que servien per transportar el vi. El canal de Nivernais, el de Borgonya, dominat a Joigny per la vinya de la Côte Saint Jacques i el seu vi gris; la vall del Saona i del Bresse, amb nombroses llacunes, que s´estén fins als altiplans del Jura. Entre la blancor calcària de les reculées i envoltada de grutes i cascades cristal·lines, es troba l´abadia romànica de Baume-les-Messieurs que ens porta pel camí de Compostel·la a Vézelay, una esplèndida basílica en la qual la penombra de l´atri contrasta amb la blanca lluminositat de la nau.

A Vézelay, l´any que ve, és prevista la reobertura del que va ser un dels més grans restaurants de França, L´Espérance, on el xef Marc Meneau, triat diverses vegades millor cuiner de França, va fer història amb el seu turbot amb crosta de sal i mantega de llamàntol, el llamàntol amb rossinyols i les ostres amb gelatina d´aigua de mar. L´Espérance va arribar a tenir tres estrelles Michelin, després va experimentar alts i baixos econòmics fins que va ser intervingut judicialment. Adquirit pel grup Ducasse, les seves portes es tornaran a obrir el 2019. Però ja no hi serà Marc Meneau, l´imaginatiu creador que se les va enginyar durant dècades per descobrir una nova cuina sense renunciar a la suculència de la tradició i del gran producte.

Les vinyes petites en superfície, però immenses en prestigi. De nord a sud, es troba el Yonne, amb Chablis i Irancy , la Côte de Nuits i la Côte de Beaune, amb Meursault, Puligny i Chassagne (Montrachet) on hi ha els millors vins blancs possiblement del món. Més avall, arribem a Chalon-sur-Saône i Mâcon on es produeix el Pouilly-Fuissé. El Beaujolais, bressol d´un vi popular, s´estén en una faixa de terra que mesura 15 quilòmetres d´amplada. Cada regió de Borgonya disposa del seu propi terrer: granit, calcari o argila, pendents suaus o vessants que s´adapten amb precisió al seu entorn i al clima. Allà es troben únicament dos tipus de cep: el pinot noir i el chardonnay. El primer és el cep més noble i ocupa un 70 % de la superfície de la vinya.

Com va escriure el crític literari Bernard Pivot, Borgonya exigeix força de caràcter als bevedors. Hem de saber posar a una banda les ampolles marcades per una curta vida i a l´altra les que ens acompanyaran molt temps. De les primeres n´obtindrem l´explosió de l´aroma; de les segones, les fragàncies més subtils.