La cultura popular agafa ritme

Recordava Jordi Pesarrodona fa uns dies unes paraules de Joan Manuel Tresserras: quan era conseller de Cultura, va apuntar que la cultura popular tenia molt discurs i poc ritme. Contra aquesta idea, demà es desenvoluparà al parc de l'Agulla l'espectacle central de l'Aplec Internacional que tindrà lloc a Manresa durant tot el dia. Una trobada amb una trentena de grups d'arreu del país que se celebra per primer cop a Catalunya.

De les 7 de la tarda a les 11 de la nit, el muntatge La màgia del parc –que dirigeix Pesarrodona– farà pujar a l'escenari, un rere l'altre, una munió de col·lectius que es dediquen a la cultura popular. Entre els participants hi haurà la Víbria Jove d'Igualada, els Capgrossos centenaris de Capellades, els Nans de Manresa, la Societat Coral La Llanterna de Súria, els esbarts Agrupació Folklòrica Igualadina i Grup de Dansa Cor de Catalunya (Manresa), els Falcons de Piera, els Geganters de Manresa, el grup musical Aiguabarreig de Santa Maria d'Oló i la colla sardanista Dintre el Bosc.

«Si anem a la Patum», va comentar Pesarrodona, «entre un entremès i un altre passa mitja hora. La gent que coneix el ritual s'espera i no marxa perquè ho està vivint. Però, si no, es fa difícil esperar. L'espectacle que veurem a l'Agulla no tindrà interrupció. La gent quedarà atrapada durant quatre hores pel que veurà a escena».

L'Aplec Internacional és una gran moguda que cada estiu se celebra en algun punt del continent. El 1988 es va celebrar a Amsterdam i, des d'aleshores, ha visitat els quatre punts cardinals d'Europa. Enguany, la intenció era traslladar la cita a Washington perquè Catalunya és el país convidat del prestigiós Smithsonian Folklife Festival: el cost del trasllat, però, va aconsellar un canvi de plans i es va pensar en Manresa perquè enguany és la Capital de la Cultura Catalana.

Durant el dia, a l'Agulla també s'hi farà una trobada de puntaires. A la tarda (17 h) hi haurà un concert de la Banda FCSM & Unió Musical de Tarragona, una ballada de sardanes (18 h) i es podran conèixer jocs tradicionals amb experts de la Federació Catalana i de la Companyia de Jocs l'Anònima, de Berga.