Sketch Crawl: Dibuix i fotografia per la ciutat

El dibuix i la fotografia caminaran plegades demà passat diumenge en el marc de l'edició inaugural d'una nova proposta de la Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central: el 1r Sketchcrawl i Trobada Fotogràfica. La iniciativa és oberta a tothom que tingui inquietuds en aquestes dues pràctiques artístiques, a partir de les 10 del matí a la plaça de la Reforma, sense necessitat d'inscripció prèvia.

El sketchcrawl és una tendència en auge que consisteix a fer un itinerari per una ciutat o un territori aturant-se en diferents punts per dibuixar l'espai que té al davant dels seus ulls. Aquestes maratons estan agafant volada a les nostres comarques –com és el cas de les trobades mensuals que se celebren al Moianès– i és una manera de propiciar associacionisme en una pràctica tan individual com és la d'agafar un bloc i posar-se a dibuixar.

L'entitat organitzadora ha batejat aquesta primera edició com una Passejada d'art i creativitat. Els participants caminaran pels carrers i places del barri antic de la capital bagenca: a més dels dibuixants, però, la Taula també ha volgut obrir la convocatòria als fotògrafs.

La virtut d'una iniciativa d'aquest tipus és que aplega en una mateixa proposta artistes de talents diversos. El sketch-crawl convida la gent a reapropiar-se l'espai urbà a través de l'art.