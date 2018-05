L'Anònima es reivindica com a espai de música i teatre

La idea és la mateixa però l´execució diferent. El Festival Artístic del Barri Antic (FABA), nascut l´any passat per revitalitzar el nucli històric de Manresa, manté el seu esperit però concentra la programació en una única ubicació i redissenya la seva línia artística. Dissabte, el focus serà l´Anònima, convertida pels promotors del FABA –agents culturals del barri antic– en el motor d´un festival que vol reividicar-la «com a futura fàbrica de creació i espai cultural», explicava en la presentació del certamen el seu director, Jordi Jet Serra. És per això que el festival centra l´acció en l´edifici que va ser la primera elèctrica que va tenir la ciutat. I ho fa amb dotze propostes artístiques de diferents disciplines i estils –onze musicals i una teatral– que ompliran els dos escenaris –un interior i un exterior– de l´antiga fàbrica.

El pressupost del festival d´enguany pràcticament ha doblat la dotació respecte a la de l´any passat i ha passat a 13.000 euros, cofinançat al 50 % entre espònsors –Mahou com a principal mecenes i Remsa– i l´Ajuntament de Manresa, a més de col·laboradors.



Més que música



Amb entrada lliure, el FABA se celebrarà dissabte, de les 10 del matí a les 2 de la matinada, amb una programació que, a més de l´apartat artístic, inclourà visites poètiques a l´equipament per descobrir espais tancats al públic; mercat d´artistes i artesans Somiatruites, joieria contemporània i d´autor, amb Pedra de Toc, i exhibició de pintura mural. Paral·lelament, hi haurà un espai gastronòmic a càrrec dels membres del Mercat de Puigmercadal de Manresa, on es podrà dinar i menjar durant tota la jornada. Puigmercadal ja va acollir, ara fa una setmana, la festa de presentació del festival amb una actuació especial, a l´interior de la parada 33 del mercat, a càrrec del DJ manresà Grozza i les alcoianes Júlia.



Propostes artístiques



Portar a Manresa propostes que habitualment no tenen cabuda en el circuit estable o apostar pel quilòmetre zero bagenc. El redisseny del programa artístic ha tingut en compte aquestes dues premisses pensades a partir de propostes inèdites, emergents o estrenes pensades per a l´ocasió, com explicava el director artístic del FABA, Eduard Serra. De la dotzena de propostes, sis provenen de la comarca: quatre concerts amb Ara Nescio, Clazzics, Los Valientes i Toia; una sessió amb el DJ Grozza –divendres passat– i una escènica, amb el grup teatral T.U.P.P.E.R.S. I sis propostes musicals d´arreu de Catalunya, passant pel País Valencià i Aragó, i ja consolidades dins l´escena alternativa, però que no han tocat mai a la ciutat: Bigott (Saragossa), Blondie (Berga), Júlia (Alcoi), Renaldo & Clara (Lleida), The Crab Apples (Santa Eulàlia de Ronçana) i Mr. Rombo (Reus). Rock, punk, trap, òpera, jazz, folk, electrònica, indie, teatre de comèdia... Entre les propostes destaca la del grup manresà Toia, amb Lluís Coll i Jordi Portabella, que oferirà un concert exclusiu basat en la maquinària industrial i la música clàssica del moment de la construcció de l´obra d´Ignasi Oms i Ponsa. A més, Bigott, Renaldo &Clara, The Crab Apples i Los Valientes portaran al festival el seu nou disc. A l´interior de l´Anònima actuaran els grups locals i emergents (Espai Km0) i, a l´exterior, les propostes foranes (Espai Mahou). L´any passat van passar per l´Anònima un miler de persones; demà n´esperen unes 1.500.



Murs Plàstics i visites poètiques



Alguns dels artistes vinculats al projecte Murs Plàstics, engegat fa cinc anys, pintaran un mural a l´entrada de l´Anònima al llarg del dia. Seran Berni Puig, Randy Tek i Elsa Guerra. I, enguany, com a novetat, el festival oferirà unes visites poètiques a la fàbrica per descobrir espais tancats al públic com els garatges, les carboneres i la xemeneia. Un itinerari amb la col·laboració del Centre d´Estudis del Bages i del Saltater-rats, amb poemes creats expressament per Joana Sargantana, Sergi Perramon i Núria Espill.