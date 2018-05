Bategada a Manresa: Onze bandes faran sonar els seus timbals pel centre de la ciutat

La formació basca Dinbi Banda es convertirà avui en el primer grup de fora de Catalunya que participa en La Bategada, la trobada de percussionistes que se celebra per quart any als carrers cèntrics de Manresa. En total, onze grups desfilaran a la tarda per la ciutat amb un final de festa a la plaça de Crist Rei.

Els Batrakes i els Tabalers de Xàldiga són els amfitrions de la trobada, que també tindrà la presència de les formacions Bandepal, de Balaguer; Batokatú, d'Oliana; Fills de la Flama, de l'Hospitalet de Llobregat; Karabassà i Katakitinga, de Sant Cugat del Vallès, Percuart, de Girona; Protons, d'Igualada; i Tabalots, de Sant Sadurní d'Anoia, a més de l'esmentada Dinbi Banda.

Els organitzadors destaquen el nivell de les formacions: dues d'elles, Protons i Fills de la Flama, van ocupar les dues primeres places en el concurs As de RePiques, que es va fer el cap de setmana passat a Vilassar de Mar. La moguda s'iniciarà a les 17.30 h a la Ben Plantada, la plaça Major i el sector Barreres. Una hora després, les tres rues es trobaran a la plaça de Crist Rei. Després, els amfitrions aniran fins a la plaça d'Europa.