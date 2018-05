Ramon Escalé i la Bacasis ompliran el Kursaal de música cubana

El Ramon Escalé Latin Trio i la Camerata Bacasis uneixen esforç i talent en l´espectacle Indians, música d´anada i tornada, que s´estrenarà aquest diumenge a les 18h al teatre Kursaal de Manresa amb la voluntat que pugui tenir recorregut per diferents sales del país. El muntatge reivindica la música cubana de final del segle XIX i principi del XX, unes composicions de compositors com Ernesto Lecuona que els catalans que van anar a fer fortuna al continent americà van conèixer i escoltar.

«Estic molt il·lusionat perquè feia molts anys que tenia ganes de fer aquest projecte», explica Ramon Escalé, que viu la paradoxa que «la gent amb coneix pel gospel, però amb la gent del sector musical em passa a l´inrevés». En formacions com l´Esclat Gospel Singers i Barcelona Gospel Messengers, Escalé s´ha convertit en les dues últimes dècades en un dels grans responsables de l´auge del gènere a Catalunya. El manresà, però, també s´ha significat des de fa anys com un apassionat de la música llatina, sobretot al capdavant d´una formació de renom com la Barcelona Big Latin Band.

El concert d´aquest diumenge al Kursaal s´enregistrarà per fer un disc i un audiovisual i farà pujar una trentena de músics sobre l´escenari. El Ramon Escalé Latin Trio està format pel pianista que dóna nom a la formació, Marta Riera (veu), Isaac Coll (ukelele) i Erik Ibars (percussió).

La resta de la instrumentació anirà a càrrec de la Camerata Bacasis, que dirigeix Jordi Coll (també toca el violí), un grup nascut a la comarca fa vuit anys que té una formació estable d´orquestra de cambra de corda susceptible de mudar la pell i incorporar més músics si el projecte que estan preparant ho requereix. La Bacasis aportarà 27 intèrprets al concert del Kursaal, en el qual destaquen com a convidats els noms d´Amat Santacana (violoncel), Laia Besalú (viola) i el cubà Alexis Aguado (violí).

«El repertori està format per obres d´autors com Ernesto Lecuona, sobretot, Israel López Cachao, Bola de Nieva i Coralia López, entre d´altres», apunta Escalé. Noms indispensables de la música cubana que arribaran al públic amb «la sonoritat original perquè hem volgut tornar a les arrels».

Cançons com Siboney i La bella cubana «són força conegudes», indica Escalé, però ens han arribat a partir de les versions que en va fer Xavier Cugat als anys 40 amb formació de big band. Un llegat que va marcar un estàndard i va passar després a les orquestres de ball, i va perdurar fins a principis d´aquest segle, segons el pianista i director manresà, moment en què aquest tipus de conjunt va començar a perdre força en l´imaginari popular. «Per a nosaltres, és un repte interpretar ara aquests temes amb una orquestra de corda», afegeix: «Sense que això vulgui dir que perdin el component festiu i de ball».

Una de les apostes del concert també és la participació d´una jove vocalista com Marta Riera, cantant dels Messengers, que interpretarà boleros com La media vuelta, Duerme negrita i l´esmentat Siboney. «Hem volgut fugir de l´estereotip de la cantant cubana com Telva Rojas o la mateixa Lucrecia», apunta Escalé. «Un cop la vam començar a escoltar, ens vam adonar que aportava una frescor nova a aquestes cançons», afegeix. Tot i que encara no hi ha cap bolo previst, Escalé i Coll confien poder fer una gira.