VIATGES | Cracòvia, una bellesa per viatjar en el temps

Ciutat amb majúscules, destaca pel seu nucli històric, un riu cèntric que respira joventut i per obligades visites als afores

A Cracòvia cada dia sembla una setmana. Es gaudeix amb una intensitat inaudita i, un cop hi has anat, té el potencial per convertir-se en un viatge inoblidable. Fins i tot en el millor de la teva vida. Aquesta bonica ciutat, capital de Polònia fins al 1596, captiva, enamora, et roba el cor i enganxa. És un lloc perfecte per desconnectar i començar de nou, ja sigui amb una escapada ràpida de cap de setmana, d'una setmana, d'Erasmus o per viure-hi un temps.

Es gaudeix amb la parella, amb el millor amic o amb la família. Fins i tot sol. Serveix per desfasar-se, gràcies al seu ambient juvenil, per relaxar-se, amb els seus immensos parcs i zones d'oci, o per amarar-se de la seva cultura i d'una història commovedora. La seva elevada oferta d'interessants visites als afores l'encapçalen el desolador camp de concentració d'Auschwitz i les mines de sal de Wieliczka. És una destinació per tenir apuntada a l'agenda i per revisar en qualsevol data de l'any, si les connexions ajuden. Perquè és igual el moment de l'any en què hi vagis. Cracòvia sempre deixa petjada. És una garantia.

El riu Vístula serveix de termòmetre. Amb un passeig amplíssim, és el pulmó, les venes i les artèries. Passejar amb bicicleta, sortir a córrer, prendre el sol, caminar, gaudir del capvespre, menjar en els vaixells restaurants, fer pícnic i fins i tot navegar són plans propis d'una ciutat amb majúscules. I tot això a uns metres del nucli històric, Patrimoni de la Humanitat des del 1978. Dividit en tres zones –el turó de Wawel amb el seu castell, la ciutat medieval amb la plaça del Mercat com a referència, i el barri jueu de Kazimierz–, es tracta d'una autèntica meravella. Car-rers enormes amb delícies arquitectòniques, restaurants i terrasses de molt bon gust constitueixen un motiu suficient per enamorar-se de Cracòvia. Combina amb elegància la cura del seu passat amb una oferta moderna que atreu tot tipus de turistes.



La plaça del Mercat

L'estil renaixentista, barroc i gòtic es barreja a la ciutat medieval, fortificada per uns murs edificats entre els segles XII i XIV. Però la joia de la corona es troba a la gegantesca plaça del Mercat, de 200 metres de costat a costat –la més gran d'Europa–, construïda a mitjan segle XIII. Enmig de la plaça s'aixeca la Llotja dels Draps –Sukiennice en polonès–, edifici renaixentista del segle XIV ocupat en l'actualitat per botigues de souvenirs que antigament eren usades per a la venda de teles. Tanquen aquest conjunt la basílica de Santa María, la torre de l'Ajuntament i l'estàtua d'Adam Mickiewicz,que converteixen la plaça de Mercat de Cracòvia en una feroç competidora de Brussel·les com la ciutat amb la plaça més espectacular d'Europa. A pocs metres hi ha el castell de Wawel, construït sobre el turó del mateix nom i que ofereix unes vistes espectaculars de la ciutat. Durant segles va ser la residència dels reis de Polònia i en l'actualitat és un dels millors museus d'art del país. Cap al sud-oest es troben els edificis més antics, que pertanyen a la Universitat Jagellònica, fundada el 1364. I completa el centre de la ciutat el modern barri jueu.

Kazimierz –la millor opció d'arribar-hi és pel pont Bernatek– va quedar en un estat totalment decadent al final de la Segona Guerra Mundial. No va ser fins al rodatge de la pel·lícula La llista de Schindler quan va començar la seva recuperació. Avui dia és un dels barris més populars per gaudir de les seves terrasses, sopar o sortir de festa. L'ambient d'estudiants es combina amb la història que emana de les seves sinagogues i museus. El més famós és la Fàbrica de Schindler, que allotja una exposició permanent titulada Cracòvia sota l'ocupació nazi entre 1939 i 1945. Tot és original a Cracòvia. Els nazis van arribar fins allà amb facilitat i amb prou feines va haver-hi destrucció dels edificis més representatius.

Però aquesta ciutat polonesa, la segona amb més població del país, no viu només del seu centre històric. Als afores hi ha el camp de concentració d'Auschwitz, les mines de sal de Wieliczka i el parc nacional d'Ojców, que acaben de convertir Cracòvia en una visita obligada.