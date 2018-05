Vuit opcions per gaudir del dia internacional dels Museus

ITINERARI PER LA CIUTAT: «ROQUES URBANES»

Museu de Geologia Valentí Masachs. El Museu de Geologia de Manresa (avinguda de les Bases, 61-73) ofereix una presentació i una visita guiada amb una audioguia que han creat per resseguir l´itinerari de les roques urbanes i per veure quins són els materials amb els quals s´han construït els edificis més singulars de la ciutat. La xer-rada es farà avui, a les 17 h, a la sala d´actes, a càrrec de Josep Biosca i es titula Hiperconnectats: el museu al carrer. Diumenge, a les 11.30 h, es farà l´itinerari. El punt de trobada serà la zona Turisme d´Expobages, a la Plana de l´Om. Així mateix, el museu obrirà diumenge les portes, d´11 a 14 h. A banda del seu fons, que està format per uns 5000 minerals, unes 2000 roques i uns 3000 fòssils, també es podrà visitar la mostra Com s´ha format Montserrat?, que va acompanyada d´unes espectaculars fotografies murals digitalitzades.

L'ESPAI MEMÒRIES I "NÉIXER A MANRESA"

Museu Comarcal. L´Espai Memòries, al Museu Comarcal de Manresa (Via de Sant Ignasi, 40), acull una interessant experiència didàctica i artística sobre la maternitat i el néixer a través d´un espai lúdic obert al públic familiar i general. Es farà dissabte, de 10 a 14 h. Néixer a Manresa. Memòria, art, pedagogia, segueix el fil que es va iniciar fa uns mesos amb l'exposició Néixer a Manresa (1930-1960). El Museu Comarcal obrirà les portes avui, de 10 a 14 h; dissabte, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h, i diumenge, de 10 a 14 h. S´ha de tenir en compte, però, que l´equipament es troba parcialment tancat per obres. Es poden visitar l´exposició Néixer a Manresa i les sales d´imatgeria de la ciutat i d´Antoni Viladomat (Barcelona, 1678-1755), el pintor més important de la primera meitat del segle XVIII a Catalunya, i un espai inaugurat el desembre del 2014 gràcies al dipòsit de 12 d´obres cedides pel MNAC.

LA MEMÒRIA I LA HISTÒRIA DE SANTA LLÚCIA

Sala Gòtica de la Seu i Carrer del Balç. Dissabte, a les 17.30 h, s´ha organitzat una taula rodona sobre memòria i història del carrer de Santa Llúcia, titulada «El carrer de Santa Llúcia al llarg del segle XX», a càrrec de Francesc Comas, Montserrat Ribas i Conxita Parcerisas, que és oberta a la participació de tothom. La xerrada es durà a terme a la sala gòtica de la Seu i tot seguit es farà un recorregut guiat pel primer tram del carrer de Santa Llúcia que acabarà al carrer del Balç amb una exposició de fotografies antigues i un tastet dolç.

El carrer del Balç (Baixada del Pópul s/n), que formava part del nucli de la ciutat medieval i sorgit a l´entorn del mercat, a la plaça Major, és un magnific exemple de l´urbanisme medieval i es podrà visitar diumenge, de 10 a 14 h (la visita completa al centre d´interpretació medieval té el preu habitual de 5 euros, tarifa general; i 4, reduïda).

ELS TRESORS DEL MUSEU I VISITA DE LA COVETA

Museu de la Seu i Museu de la Cova. Dissabte, a les 12 del matí, es podran veure a la Seu de Manresa (Baixada de la Seu, 1) els tresors de la col·lecció en una visita singular guiada pels Amics de la Seu. El santuari de la Cova, per la seva banda, ofereix també dissabte, de 10 a 13 h, la visita a la Coveta i a l´espai renovat de l´antiga sagristia, amb la projecció del documental sobre la vida de Sant Ignasi. Entre les peces més importants del Museu de la Seu, hi destaquen un crucifix romànic de talla de fusta policromada que es pot datar vers el segle XII; el frontal florentí, teixit i brodat a Florència per Geri di Lapo i adquirit per a la Seu pel manresà benestant Ramon Saera l´any 1357; o les arques d´argent, del segle XVII, que contenien les relíquies dels « cossos sants», patrons de la ciutat, realitzades per l´argenter manresà Antic Lloreda. A la Coveta, els visitants podran admirar un retaule d´alabastre de Joan Grau (S.XVII).

NIT DE ´GUATEQUE´ I MATINAL DE ´ROOMSCAPE´

Museu de la Tècnica. El Museu de la Tècnica (carretera de Santpedor, 55) ha preparat per a la nit de dissabte, a partir de les 21 h, un final festiu per a l´exposició Del PTV al TDK. Com vivíem a Manresa entre els anys quaranta i noranta?. Hi haurà un food truck amb gastronomia, música i begudes, i dins el dipòsit un autèntic guateque, amb música i cocteleria. La mostra, que es va inaugurar el febrer, ha mostrat al públic una selecció d´elements i mobiliari històric guardats al magatzem del Museu de la Tècnica d´un període històric de 60 anys, en el qual la ciutat ha viscut una gran transformació. Diumenge, a les 11.30 h, es farà el «Museuscape», primera edició del roomescape del Museu. Josep Maria Llorenç, un antic cintaire, va deixar tot d´enigmes amagats abans de morir. A partir de l´edat de 10 anys. Places limitades. Cal inscripció prèvia a www.parcdelasequia.cat, al Museu de la Tècnica de Manresa.

SOLSONA

Museu Diocesà i Comarcal de Solsona (plaça del Palau, 1). Propostes: portes obertes (avui i dissabte, d´11 a 18.30 h, i diumenge, d´11 a 14 h), un taller de cal·ligrafia romana (dissabte, a les 11 del matí) i la resolució d'un misteri, una visita guiada per redescobrir diferents indrets del museu (el cambril de la Marededéu del claustre, el pou de gel i el quarto dels gegants; dissabte, 19 h i diumenge, 17 h) i una nit màgica al Museu amb l'il·lusionista Pere Rafart (dissabte, a les 20.30 h i a les 22 h).

FÍGOLS

Centre d´Interpretació de Fumanya. Fígols. Dissabte, a les 11 del matí, conferència a càrrec del paleontòleg Bernat Vila sobre «Què en sabem dels dinosaures berguedans?». Serà un repàs sobre les darreres troballes i estudis fets a partir dels fòssils recuperats a la comarca del Berguedà, més concretament a l'àrea de Fumanya. El conjunt paleontològic de Fumanya, situat a 7km del Museu de les Mines de Cercs, és el jaciment europeu més extens amb petjades de sauròpode del cretaci superior.

LA SEU

Museu Diocesà d´Urgell (Carrer de Santa Maria, 18). Jornada de portes obertes, dissabte i diumenge, de 10 a 13.30 h. Situat al conjunt catedralici de la Seu d´Urgell, la col·lecció del museu es constitueix bàsicament per objectes d´art litúrgic i religiós que abasten des del segle X fins al XVIII. Entre les peces més destacades, hom hi troba un Beatus de Liébana.