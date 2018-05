Sant Fruitós és l'escenari del cicle Música i Romànic

Va néixer amb la idea de difondre les esglésies i els temples romànics menys coneguts de la comarca del Bages i apropar-los al públic amb experts, que hi fessin una visita guiada, i amb un concert. El cicle, Música i Romànic, organitzat pels Amics de l'Art Romànic del Bages, va engegar a final d'abril la novena edició, amb quatre propostes i incorporant-hi per primer cop l'Anoia. Diumenge el cicle celebrarà el tercer concert, a l'església de Sant Fruitós, amb el duet format per la soprano manresana Assumpta Mateu i Gregori Ferrer (clavicèmbal), amb un programa de cançons tradicionals i obres de Villalobos, Mozart i Brahms. Mitja hora abans del concert, Jordi Julià farà una visita guiada a l'església, d'origen romànic (segle XI) i amb importants obres de reforma al segle XVII.

Des del 2010 s'han fet concerts en més d'una trentena de temples i esglesioles diferents, i la idea dels promotors és eixamplar l'àrea geogràfica a la Catalunya Central i buscar nous escenaris, com podrien ser les masies medievals.

El cicle es clourà el 10 de juny al castell de Boixadors (Sant Pere Sallavinera), amb músiques del món a càrrec de Christos Barbas i Guillermo Rizzotto.