«Hamlet» com a excusa per fer una crítica al sistema

Hamlet Machine és un text de Heiner Müller «molt breu, de 15 pàgines escasses, i amb la gràcia que no hi ha repartiment de personatges, situació, ni espai. Les quatre referències al Hamlet de Shakespeare serveixen d´excusa per parlar dels temes en què el dramaturg alemany insisteix en les seves peces: la relació entre els dos sexes i la importància de la política, amb Alemanya separada pel mur», explica Mia Parcerisa, que afegeix que l´obra, «clarament antisistema i molt punyent, és un repte en l´àmbit de direcció: pots fer-hi el que vulguis, però és difícil ser coherent».

El solsoní, president de Lacetània Teatre, ha escollit Hamlet Machine per cloure el cicle Escenes d´aquesta primavera al Tatrau Teatre: «La idea inicial era oferir un teatre que encara no s´havia fet a Solsona. És una proposta multidisciplinar, amb teatre físic, visual, acrobàcies de circ, teatre de màscares, de text, etc. En una hora i quart passen moltes coses i, si a nivell actoral és un repte esgotador, el públic rep una pluja d´inputs molt bèstia, de manera que cadascú veurà una obra diferent en funció del què li interessi mirar». La versió que dirigeix porta el text «als nostres dies, basant-nos en dos eixos fonamentals: la relació entre sexes amb la violència masclista i la necessitat de la dona d´empoderar-se encara avui en dia, i la situació entre Catalunya i Espanya, amb la violència policial de l´1-0, la resposta de la ciutadania i la seva capacitat organitzativa per fer front al poder».

Els personatges, que en aquest cas són quatre, no parlen gairebé mai entre ells, però sí que interpel·len el públic constantment, amb reflexions i experiències físiques, sensorials: «Es tracta que compartim una experiència, més que una narració». Hi haurà moments de riure, de llàgrimes, d´incomoditat, etc. «Al cap i a la fi l´objectiu és saturar el públic d´idees que després haurà de pair». Parcerisa s´ha envoltat d´un petit nucli d´actors (Ostap Sokhatskyy, Nahir Pérez i Àngela Pujol) amb els quals «hi ha molta confiança, perquè l´obra requereix complicitat i implicació física i emocional».