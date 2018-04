Els llibreters preveuen un Sant Jordi «espectacular» per ser laborable

Els llibreters catalans preveuen el proper 23 d'abril una Diada de Sant Jordi "espectacular" per caure en dilluns, dia laborable, i perllongar-se pràcticament des del divendres anterior, amb dissabte de llibreries obertes i el diumenge amb moltes llibreries --les que vulguin-- que obriran.

En roda de premsa aquest dimarts, el president de la Cambra del Llibre de Catalunya, Patrici Tixis, ha descartat fer una previsió econòmica de la jornada, encara que ha previst: "Podria ser un Sant Jordi bastant espectacular si la meteorologia acompanya".

També ha citat els "grans nivells d'ocupació de la via pública" gràcies a la complicitat aconseguida amb les administracions, que permetrà conquistar més metres a l'avinguda Diagonal de Barcelona i estrenar un tram al carrer Consell de Cent, la qual cosa conformarà una espècie de circuit tancat.

Tixis ha dit que estan molt emocionats per la Diada, que sol vendre entorn d'un milió i mig de llibres i facturar 20 milions d'euros; concretament, el passat any es van facturar 21,8 milions, una quantitat que espera repetir-se després dels dos últims anys de bones xifres.

Ha deslligat la situació política de l'èxit de la Diada, ja que ha considerat que es donen "dents de serra", amb moments d'estabilitat i uns altres de creixement.

Ha dit que es va tancar 2017 creixent respecte a l'any anterior, malgrat les caigudes de l'últim trimestre, i que després d'un Nadal "molt bo", s'han registrat uns tres primers mesos estables, que no són per tirar coets, però dirigeixen les vendes cap a la recuperació.

Thriller, feminisme i Catalunya

Sobre les tendències temàtiques d'aquest Sant Jordi, Tixis ha comentat que a més de Catalunya, també hi ha un 'boom' de thrillers, novel·la negra i 'domestic noir', amb un èxit de lectors molt rellevant, "com a fenòmens dels últims mesos"; així com la novel·lística i assaig feminista.

La presidenta del Gremi de Llibreters, Maria Carme Ferrer, ha augurat que serà molt bon Sant Jordi a causa que és laboral perquè la gent comprarà durant més dies, i ha descartat que tingui alguna cosa que veure la política en la jornada.

Ha destacat que les llibreries estaran obertes divendres i dissabte, i les que vulguin diumenge, que a Barcelona "seran gairebé totes", encara que ha recordat que només dilluns hi haurà descomptes del 15%, mentre que la resta dels dies poden aconseguir al 5%.

Sobre la presència de llibres sobre el procés sobiranista Catalunya, ha dit que des d'octubre s'han venut molts llibres sobre aquest tema, "però no seran els llibres de Sant Jordi".

Ha dit que serà un Sant Jordi "bo, molt bo" per ser laborable, i ha pronosticat que a l'àrea metropolitana hi haurà molta gent que comprarà també en divendres i dissabte, ja que sol donar-se que primer va a comprar per regalar i després torna en família a Sant Jordi i compra novament.

Més espai

"Hem esponjat Consell de Cent amb 90 metres i Diagonal amb 80", ha detallat Ferrer, després d'aconseguir incorporar aquest carrer en el seu tram de passeig de Gràcia, Rambla Catalunya i Balmes gràcies a un acord amb l'Ajuntament de Barcelona.

El secretari del Gremi de Llibreters, Marià Marín, ha concretat que entre 1,2 i 1,5 milions de persones es concentren a les Rambles, la Rambla Catalunya i passeig de Gràcia, on hi ha habitualment el 65% de les parades, i aquestes grans aglomeracions "són un problema de venda".

D'aquesta manera, per evitar acumulacions i també pels nivells de seguretat davant atacs terroristes, la festa tindrà una circulació més fluïda, amb més espai entre parades, de manera que sigui "més agradable".

Aquest Sant Jordi també serà una festa per projectar Catalunya al món de la mà de diverses iniciatives, com la visita a Barcelona 19 llibreters i periodistes de 10 països estrangers per veure la festa convidats per l'Agència Catalana de Turisme.

Sobre la candidatura de la Diada de Sant Jordi com a patrimoni de la Unesco, Carme Ferrer ha dit que l'assumpte està parat per motius polítics, fins a la formació d'un Govern.