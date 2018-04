Edicions de l'Albí confia en el poemari de l'1 d'octubre per plantar cara per Sant Jordi

La sacsejada anímica dels fets de l'1 d'octubre va fer forat a l'ànim de l'editor Jaume Huch, que poques hores després d'aquella jornada històrica va començar a enviar correus a tots els poetes que se li van acudir per composar un llibre amb peces inèdites. El resultat d'aquell impuls meditat és La terra sagna, una de les apostes del segell berguedà Edicions de l'Albí per la jornada de Sant Jordi, el proper dilluns.

«La terra sagna / a cops de tanta aixada /enverinada», escriu Huch en el poema amb el qual fa la seva aportació al recull. Per les pàgines de La terra sagna hi trobem poetes de reconeguda categoria, com Hilari de Cara, Olga Xirinacs, Marta Pessarrodona, Susanna Rafart, Vicenç Altaió, Cèlia Sánchez-Mústich, Enric Casasses, Climent Forner, David Castillo, Josefa Contijoch, CarlesDuarte, YolandaEsteve, Celdoni Fonoll, Àngels Gregori, Dolors Miquel, Josep Pedrals, Jordi Pàmias, Martí Sales i Blanca Llum Vidal, entre d'altres. La gran majoria prenen part en el projecte amb poemes creats per a l'ocasió i amb l'impacte dels fets de l'octubre i dels mesos posteriors com a motiu argumental.

En el camp de la poesia, l'Albí també presenta Terragra, la primera incursió de Mar Fontana en el gènere. En el poemari, l'autora hi mostra la petjada de l'aspror de la vida, i les alegries i les penes que solquen l'ànima humana.



Articles de Climent Forner



Dos anys després de l'aplec Més fulles de tardor, l'editorial berguedana reuneix de nou un grapat d'articles de mossèn Climent Forner a Del Castellot de Viver a Queralt. Un volum amb articles i proses escrites entre el 2000 i el 2016 que van ser publicats en revistes, diaris i altres mitjans, si bé també n'hi ha alguns d'inèdits.

En aquest llibre, Forner dóna testimoni un cop més del seu bagatge vital i la inquietud pel coneixement que sempre l'ha acompanyat. Una miscel·lània en la qual la defensa del país, la llengua i la cultura no n'és absent.

Edicions de l'Albí presenta també novetats de dos dels seus autors de capçalera, Santiago Riera i Joaquim Sala. Del primer n'arriba Goethe: llums i ombres, una aproximació biogràfica i crítica a qui va ser un dels grans humanistes europeus. Amb pròleg de Ferran Mascarell, el llibre presenta la vida i l'obra d'una figura clau de la cultura continental. Per la seva part, el filòsof Joaquim Sala dissecciona els nostres temps per trobar-hi les llums i les ombres, les virtuts i els perills d'un període en el qual sembla que molts s'esfondren.



Els refugiats, explicats als nens

En el camp de la literatura infantil, Montse Vilella signa el text de Vull tornar a ballar!, un àlbum que il·lustra Montse Bugatell. El conte parla de les persones que fugen de Síria i busquen acolliment en una Europa que, massa sovint, els és hostil i no entén el seu patiment. A Hem vist l'Estel, el mateix Jaume Huch, a través del seudònim Mitus Stampa, recupera el text dels Pastorets infantils de Berga que es van representar els anys 90 amb gran èxit.