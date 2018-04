Les roses de colors «vintage» i en test, principals novetats d'aquest Sant Jordi

Les roses de colors 'vintage', les roses en test i els embolcalls ecològics seran les principals novetats d'aquest Sant Jordi pel que fa a la venda de roses. Els majoristes de Mercabarna flor, que comercialitzaran un terç dels set milions de roses que està previst que comprin els catalans, confien que la bona climatologia i el fet que la Diada tingui lloc un dia laborable faran créixer les vendes més d'un 20% amb la rosa vermella un Sant Jordi més com estrella indiscutible (85% de les vendes). Amb tot, enguany s'espera que la campanya d'Òmnium Cultural convidant a comprar roses grogues com a símbol de solidaritat amb els 'presos polítics' en dispari les vendes fins a superar les 700.000 unitats, un 10% del total. Pel que fa als preus, es mantindran al nivell de l'any passat podent trobar roses a partir dels quatre euros depenent de la qualitat de la rosa, la llargada de la tija o la seva presentació.

Agustí Colom, president de Mercabarna, ha destacat que tot fa indicar que durant el Sant Jordi d'enguany es superaran amb escreix els 6 milions de roses que es van vendre l'any passat. El fet que tingui lloc un dia laborable fa que moltes empreses adquireixin flors pels seus treballadors i, això, unit amb el bon temps que s'espera i el fet que la restauració cada cop utilitzi més la flor com a element ornamental, son factors que conviden a l'optimisme i a preveure unes vendes al conjunt del país de més de set milions d'unitats.

Sobre la venda de roses grogues impulsada per Òmnium Cultural, tot i que inicialment els productors locals de rosa vermella van veure la iniciativa com una amenaça, Miquel Batlle, president de l'Associació d'Empresaris Majoristes de Mercabarna-flor (AEM), ha reconegut que servirà per impulsar les vendes. "La campanya d'Òmnium ens esquitxarà a tots i el que hem fet els distribuïdors es comprar més rosa groga de l'habitual per donar resposta a la demanda", ha afegit. De fet, s'espera que aquest Sant Jordi, la groga superi per primer cop en vendes a la blanca, la segona més popular després de la tradicional rosa vermella.

Pel que fa a les tendències, es consolida la puixança de les roses amb colors 'vintage' procedents d'Holanda, com les de color préssec de la varietat Lady Carolina o les de color fúcsia com la Ivy i la Bubble Gum. També serà habitual trobar a floristeries i parades roses en test.

També es consolida l'aposta dels consumidors per embolcalls més ecològics que respectin el medi ambient. En aquest sentit, es redueixen els plàstics i les cel·lofanes i guanyen terreny les paperines de cartró, els papers reforçats, la fusta i els suports de ferro.

Malgrat les novetats que apareixen cada any, la tradicional rosa vermella serà un Sant Jordi més la protagonista absoluta amb el 85% total de les vendes. La groga pujarà fins el 10% i el 5% restant se'l repartiran la resta de colors. Entre les roses vermelles, la varietat Freedom, procedent de Colòmbia i Equador, es manté com la preferida tant per professionals com consumidors acaparant el 80% del mercat, seguida de la Red Naomi, procedent d'Holanda, que suposa el 15% de les vendes.

Del total de roses que es vendran a Mercabarna, el 71% provenen de Colòmbia, el 15% d'Holanda, el 9% d'Equador i el 5% restant del Maresme i de Llevant.