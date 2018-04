Vine al photocall de Regió7 per la diada de Sant Jordi!

Per tercer any consecutiu, el diari Regió7 tindrà presència a Manresa el dia de Sant Jordi amb un estand que no passarà desapercebut. El diari i Remsa volen posar un toc de diversió a la festa amb un photocall. Una oportunitat per convertir-se en els protagonistes de la llegenda de Sant Jordi.

La il·lustració està feta per a l´ocasió, i després d´estrenar-se amb èxit fa tres anys, tornarà a posar el toc divertit en aquest dia.

El photocall serà a la plaça de Sant Domènec a l´estand de Vivers Serra, i tots els visitants que ho vulguin s´hi podran fer fotografies des de les 17.30 fins a les 20.30 h, posant el cap a la figura de Sant Jordi, del drac, de la princesa o d´una flor.

Les fotos es publicaran en una galeria d´imatges a la pàgina web del diari, www.regio7.cat.